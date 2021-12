PF aponta alta concentração de mercúrio em organismo de ribeirinhos

A região de um trecho do rio Madeira foi invadida por cerca de 600 balsas de garimpeiros, identificadas pelo Greenpeace, próxima a Autazes, a 110 quilômetros de Manaus. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Durante a operação da Polícia Federal no rio Madeira, em parceria com a Força Nacional e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), agentes da PF identificaram alta contaminação da água e, consequentemente nos organismos da população ribeirinha, por mercúrio, um metal altamente tóxico, que é usado para separar partículas de ouro, durante o garimpo.



A análise do material coletado pela polícia nas balsas que ocuparam as águas do rio Madeira, do cabelo dos ribeirinhos e também das folhas da região revelou um nível de mercúrio. De acordo com o laudo da Polícia Federal, foi registrado um grau de 15 a 95 vezes superior ao aceitável pela área médica.

Balsas destruídas pela Polícia Federal | Foto: Reprodução

O resultado das análises das amostras de cabelo dos povos tradicionais que moram na região apresentaram uma quantidade de mercúrio de até três vezes superior ao limite máximo determinado como admissível pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Enquanto que nas amostras de água e sedimentos foram identificados grandes indícios de contaminação ambiental. O laudo confirma a origem da contaminação a partir das balsas.



Conforme consta na conclusão do relatório, o perito técnico e científico da superintendência da Polícia Federal do Amazonas, Leandro Almada, alerta que cerca de 85% dos materiais analisados apresentaram indícios de contaminação pelo mercúrio. Além disso, também foi atestado no documento que as populações ribeirinhas estão concentrando mercúrio em seus organismos, em razão do consumo de alimentos e águas contaminados pelo metal pesado.

“Esses resultados preliminares da atividade dessa parte do rio Madeira, próximo a foz, são extremamente alarmantes. Infelizmente, eles corroboram com a nossa desconfiança técnica já em função de todas as décadas que o rio é submetido a esse garimpo ilegal, sem o menor controle em relação ao lançamento de resíduos, principalmente o mercúrio. Esses resultados corroboraram aos nossos piores temores”, diz o superintendente da PF.

De acordo com médico e pesquisador em Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Paulo Cesar Basta, o mercúrio usado pelos garimpeiros afunda no leito do rio e, consequentemente, é consumido por peixes. "No fundo do rio, ele sofre um processo de transformação química mediada por microrganismo. Ele se transforma numa forma química ainda mais tóxica, o metil mercúrio, e entra na cadeia alimentar desse pescado", disse.

Quando um ribeirinho come mais de três vezes peixes contaminados pelo mercúrio, o corpo não tem tempo de eliminar e o metal é acumulado no organismo, provocando lesões em órgãos, principalmente no cérebro, rins, fígado e coração.

Sintomas de contaminação por mercúrio

Pacientes contaminados por mercúrio terão sintomas sensitivos, motores e podem sofrer com alterações comportamentais.

Dentre as alterações nos órgãos de sentido mais comuns estão: diminuição da sensibilidade nas mãos e pés, deficiência na sensação de calor ou frio, zumbido no ouvido, paladar com gosto metálico, olfato prejudicado e a visão começa a tubular.

As pessoas também podem sofrer com tremores nas mãos e pés, fraqueza, dificuldade para segurar objetos, subir escadas e ter tontura. As alterações também comprometem a memória, aprendizado e comportamento, surgindo sintomas como depressão e ansiedade.

Relembre o caso da Operação no Rio Madeira

A região de um trecho do rio Madeira foi invadida por cerca de 600 balsas de garimpeiros, identificadas pelo Greenpeace, próxima a Autazes, a 110 quilômetros de Manaus. As centenas de embarcações e dragas atracadas no rio foram atraídas por um boato de que haveria ouro na região.

A Polícia Federal iniciou uma ação no dia 27 de novembro, em conjunto com outros órgãos para impedir o avanço dos garimpeiros. Três homens foram presos e mais de 60 balsas destruídas.

