Em Manacapuru, indígenas abrem campanha para arrecadar brinquedos

Manacapuru (AM) - Com a chegada do mês de dezembro, as crianças começam a ser atingidas pelo espírito natalino. Na tribo Sateré-Mawé, em Manacapuru (distante 98 quilômetros de Manaus), não é diferente. Os pequenos indígenas já estão se preparando para as festividades do fim de ano, e já escreveram suas cartinhas, mas precisam de auxílio para conseguirem os presentes para colocar na árvore.

Os alunos da Escola Indígena Tupãna Yporó, na estrada Manuel Urbano, no quilômetro 37, próximo à Vila Ariaú, montaram a árvore no começo do mês e aguardam a chegada do “Papai Noel” para receber os presentes.

" Ornamentamos uma árvore de Natal com meias e cartinhas. As crianças têm a ideia que o Papai Noel vai vim e vai deixar brinquedos. Por isso, pedimos apoio de quem puder ajudar com brinquedos para as crianças da Escola Tupãna Yporó " Kian Sateré, professora

Kian diz que anualmente realizam campanhas de conscientização para o Natal e recebem alimentação e brinquedos. Ela disponibiliza seu telefone de contato (92) 98537-3395 para pessoas interessadas em auxiliar na realização do Natal das crianças da tribo.

Sorteio

Para conseguir recursos pelas redes sociais, a pequena influenciadora digital da tribo, Yandra Mawe, está com um sorteio marcado para ocorrer no dia 23 deste mês, às 17h. O prêmio é um quadro e uma gargantilha de sementes feito pelos artesãos da tribo.

Interessados em participar do sorteio devem contribuir com o valor simbólico de R$ 2 a R$ 5, por meio do PIX: [email protected] e marca um amigo na “foto oficial” do sorteio no perfil do Instagram @yandramawe.

