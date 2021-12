Prefeitura determina medidas para garantir saúde dos manauaras

Decisão ocorreu após reunião com os gestores da Secretaria Municipal de Saúde | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Na virada de ano de 2021 para 2022, Manaus não terá a tradicional queima de fogos para marcar a entrada do novo ano. A atitude foi tomada pela Prefeitura de Manaus como forma de combate ao aumento no número de casos de Influenza e da covid-19 na capital.

A tradicional queima de fogos da Virada de Ano aconteceria em 12 pontos espalhados pela cidade. O Prefeito de Manaus, David Almeida, afirmou que a motivação principal é o aumento dos casos de Influenza e a preocupação com a nova variante, e que deve agir com "cautela e prudência".

" Devido ao aumento no número de casos de Influenza e da nova variante do coronavírus, estou anunciando, ouvindo as orientações da ciência e da medicina, o cancelamento a queima de fogos que aconteceria em diversos pontos da cidade na Virada de Ano. A cautela e a prudência são os nossos dois maiores aliados neste momento. Faremos tudo para resguardar a segurança e a saúde da população manauara. Desejo a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. " David Almeida, Prefeito de Manaus

No último dia 4 de dezembro, a festa de Réveillon já havia sido cancelada, por conta da preocupação com a variante Ômicron. Manaus teria shows nacionais do cantor Luan Santana e os artistas do segmento gospel Fernandinho e Leonardo Gonçalves.

Em pronunciamento, David afirmou que apesar da festa gerar empregos, o momento é de preocupação e cuidado, e assim, irá atender recomendações de saúde.

"Mesmo esse evento que iria gerar centenas de empregos, que iria ajudar muitas pessoas que estão precisando de uma renda neste final de ano, a nossa maior preocupação é com a vida das pessoas. Portanto, afirmo pra vocês que, nesse momento, atendendo as recomendações da Ciência e da Medicina, nós estamos cancelando a festa de Réveillon", disse Almeida.

Decisão sobre o Carnaval será duas semanas após Réveillon

Duas semanas após o Réveillon é que será decidido se o Carnaval em Manaus acontecerá ou não. A decisão aconteceria com base em dados epidemiológicos sobre o novo coronavírus e síndromes gripais fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Apesar da suspensão temporária do Edital que destina apoio financeiro no valor de R$ 2.229.541,60, ao desfile das Escolas de Samba de Manaus do Grupo Especial, “A” e “B”, para o Carnaval de 2022 , a prefeitura afirma que isso não significa que o Carnaval está cancelado.

“O repasse às escolas de samba está suspenso momentaneamente. Nós não estamos cancelando o Carnaval ainda. Estamos aguardando os dados da Semsa em relação ao aumento ou não dos casos de Covid-19 e síndromes gripais”, declarou David Almeida.

A decisão seria por meados do dia 14 de janeiro.

