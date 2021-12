Maçonaria entrega cestas básicas em ação de natal solidário em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Pensando em contribuir com o natal das famílias em vulnerabilidade social de Manaus, a Loja Maçônica Esperança e Por Vir nº 1 promoveu a 54º edição do Natal Maçônico da Esperança. Na ação, 500 cestas serão distribuídas.

A ação acontece anualmente com o apoio da Grande Loja Maçônica do Amazonas (Glomam) - presidida pelo Sereníssimo Grão-mestre Marcelo Barbosa Peixoto e pelo Eminente Grão-mestre adjunto Tuffi Salim Jorge Filho - e tem o objetivo de manter a tradição da maçonaria de solidariedade.

O Venerável Mestre Bruno Gimack Salgado revelou que a tradição colabora para que essas pessoas tenham o que comer durante o final do ano, em um momento tanto importante espiritualmente.

“O objetivo nosso é manter a tradição do natal maçônico da esperança e fazer com que no final do ano essas pessoas tenham o que comer”

As cestas básicas contém alimentos como arroz, feijão, farinha, sardinha, café, margarina, flocão, macarrão, óleo e bolacha. Todos os produtos são fornecidos pelos próprios integrantes da maçonaria e também de algumas doações.

Uma das beneficiadas com a cesta é Cleidiane Pereira Pimentel, de 25 anos. Moradora do bairro Zumbi 2, na zona Leste, e mãe de cinco filhos, ela revela que se sente feliz em receber o benefício e que ira ajudar a fazer uma ceia no natal.

“Fiquei muito feliz de receber a cesta. Vai contribuir com o meu natal. Eu moro longe, mas faço questão de vir até aqui”.

Além da ação da entrega de cestas básicas, a Loja Maçônica ainda possui diversas iniciativas para promover possibilidades para as famílias carentes. Uma delas é o “Sopão da Esperança”, que acontece toda quinta-feira, às 17h, na rua Bernardo Ramos, no Centro da cidade.

A unidade é a primeira do estado, e, até hoje, o local é destinado a reuniões e eventos da sociedade, além de base para realização dos eventos beneficentes.

