Wilson Lima anuncia promoção de bombeiros militares do Amazonas

Manaus (AM) - O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou, na sexta-feira (17), a promoção bombeiros militares do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). O anúncio aconteceu no Quartel do Comando Geral da corporação, no bairro Petrópolis, durante a cerimônia de passagem do comando do CBMAM para o coronel Orleilson Ximenes Muniz. Ao todo, mais de 250 homens serão promovidos em 2022.

Durante a cerimônia, o governador destacou que a promoção dos bombeiros representa a valorização do profissional da corporação.

“Já autorizei as promoções de 256 oficiais e praças referentes a abril e agosto. E vou assinar antes do Natal. O Corpo de Bombeiros do Estado do Amazonas é referência nacional. Nenhum outro combate entende melhor de Amazônia do que nossos combatentes. Isso é parte da competência e dedicação de cada um de vocês. Vocês são orgulho para o Estado do Amazonas. São inspiração para muita gente", afirmou Wilson Lima, durante a solenidade.

O governador deve assinar a promoção de 256 bombeiros militares, que a partir de janeiro de 2022 já devem receber seus salários com o aumento referente à patente. A medida representa um investimento de R$ 5,9 milhões.

Novo Comando

O coronel Muniz, que assume o CBMAM, possui o Curso de Formação de Oficiais da Reserva do Exército Brasileiro do ano 1996; diplomado pela Escola Superior de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) no ano de 2006; e concluiu o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais na Academia Bombeiro Militar de Goiás em 2011.

"Investimentos já foram feitos, serão dados continuidade, nós temos um planejamento estratégico que apresentamos por ocasião de assunção ao comando, com objetivos estratégicos bem definidos, com foco no aprimoramento técnico, no melhoramento da capacitação humana e tecnológica. Então, sem dúvidas nenhuma, nós vamos dedicar esforços para seguir as políticas públicas de segurança do governo, do programa ‘Amazonas Mais Seguro’, de maneira que o nosso principal cliente, que é a sociedade, receba um serviço de excelência, que é o nosso objetivo”, afirmou o novo comandante

Concurso

O Corpo de Bombeiros está com inscrições abertas para o concurso público da corporação, até as 16h, do dia 4 de janeiro de 2022 (horário local). O edital foi lançado dia 3 de dezembro, pelo governador Wilson Lima.

Ao todo, são 1.953 vagas, das quais 453 para o Corpo de Bombeiros - 400 para praças e 53 para oficiais. As demais vagas estão distribuídas entre Polícia Militar e Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

As provas serão aplicadas no dia 12 de fevereiro, em Manaus, Tabatinga, Humaitá e Parintins. Todas as regras e detalhes das provas estão disponíveis nos devidos editais.

Nesta sexta-feira (17), o Governo do Amazonas também lançou o edital do concurso público da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), com 362 vagas para os cargos de delegado de polícia, investigador, escrivão, perito criminal, médico legista e odontolegista.

Quadro de Distribuição de Efetivo – Em março deste ano, Wilson Lima, assinou decreto de publicação do novo Quadro de Distribuição de Efetivo (QDE), que viabiliza a realização de concursos públicos e a expansão de postos dos bombeiros no interior do estado.

O QDE está ligado à Lei de Organização Básica (LOB) da corporação e projeta a ampliação do efetivo do CBMAM, em todas as unidades e setores subordinados.

