Menino de 11 anos realiza sonho de ser bombeiro por um dia em Manaus

Manaus (AM) - A noite de sexta-feira (17) foi especial para o pequeno João Vitor Oliveira, de 11 anos. Ao lado do governador do Amazonas, Wilson Lima, ele acompanhou de perto a cerimônia de troca de comando do Corpo de Bombeiros Militares do Amazonas (CBMAM), e realizou o sonho de vestir a farda da tropa. No início deste mês, João conheceu o governador durante a entrega do cartão Auxílio Estadual no bairro Cidade Nova, na Zona Leste de Manaus, e externou o sonho de ser militar.



"A gente começou a conversar, ele [governador] disse: qual o seu nome? Eu disse:João Vitor. Aí ele falou: o que você quer ser quando crescer? Aí eu falei: bombeiro, eu quero conhecer o Corpo de Bombeiros!".

O relato animado não esconde a felicidade de João Vítor sobre o dia em que recebeu o convite do governador Wilson Lima, para conhecer o batalhão do Corpo de Bombeiros do Amazonas.

Vestido com uma réplica da farda da corporação, ele participou da solenidade de cerimônia de passagem do comando do CBMAM para o coronel Orleilso Ximenes Muniz, e pode acompanhar de perto a cerimônia militar.

"Achei muito legal, e eu vou, se Deus quiser, estudar aqui. E eu agradeço muito mesmo, achei muito legal, muito bonito as condecorações, os bombeiros marchando, e muito emocionante, em primeiro lugar. Eu fiquei muito emocionado quando eu vi minha roupa, quero até chorar agora, porque é muito emocionante", disse o menino.

Orgulho

A mãe do João Vitor, a dona de casa Ana Cristina de Castro Souza, de 47 anos, falou da emoção em ver o filho realizando um sonho.

"Toda a história começou com o tio dele que era bombeiro, então desde os seis anos ele colocou isso na cabeça de querer ser bombeiro. Aí eu fui pegar o cartão, ele conversou com o Wilson Lima, e o Wilson Lima realizou", afirmou a mãe.

Durante o discurso oficial, o governador Wilson Lima destacou a importância do exemplo da instituição do CBMAM e tudo o que ela representa para futuras gerações.

"Eu fiz questão que ele tivesse aqui (João Vitor) para ele entender a importância dessa instituição, mas acima de tudo para que vocês entendam a importância que vocês têm para a sociedade. O exemplo que são para a nossa sociedade. Que orgulho do Corpo de Bombeiros do Estado do Amazonas. Vocês não têm ideia da alegria que eu fico quando alguém, como uma criança, reconhece a importância do Corpo de Bombeiros", ressaltou o governador.

