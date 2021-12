Mais de 250 mil famílias já receberam o auxílio de R$ 150 no Amazonas

| Foto: Tácio Melo/Secom

Manaus (AM) - O governador Wilson Lima acompanhou, neste sábado (18), a entrega do Auxílio Estadual permanente em Autazes (a 113 quilômetros de Manaus), o 62º e último município do Amazonas a iniciar a distribuição dos cartões com a ajuda financeira de R$ 150 mensais. Até ontem, o Governo do Estado já havia entregue o auxílio a 257.928 famílias, 85% das 300 mil beneficiárias na capital e interior.

Em Autazes, o Auxílio Estadual permanente vai beneficiar 3.862 famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Com auxílio, o Governo do Estado coloca em circulação R$ 580 mil na economia do município todos os meses. Ao receberem o cartão, as famílias já têm à disposição R$ 300 referentes aos meses de novembro e dezembro.

De acordo com o governador Wilson Lima, com Autazes, o Governo do Estado completa o cronograma de entregas do benefício que garante segurança alimentar a milhares de famílias amazonenses.

“Eu quero reforçar o compromisso que eu tenho com essas famílias, são 300 mil famílias que estão sendo beneficiadas no estado do Amazonas. E desejar a todas elas um feliz Natal, um próspero Ano Novo. Esse Natal vai ser diferente, um Natal com o Auxílio Estadual, e esse é um auxílio que é permanente, todos os meses as famílias terão depositados em seus cartões R$ 150”, afirmou.

No evento, servidores estaduais e autoridades envolvidas diretamente na distribuição dos cartões comemoraram 40 dias das entregas. O governador participou da agenda em Autazes acompanhado da primeira-dama, Taiana Lima, do prefeito da cidade, Andreson Cavalcante, e dos deputados estaduais Adjuto Afonso e Joana D’arc.

| Foto: Tácio Melo/Secom

“Eu determinei que todas as secretarias estivessem envolvidas nesse trabalho, porque nesse momento nada é mais urgente do que colocar comida no prato daqueles que necessitam. Quero agradecer a todos esses servidores. O que a gente está entregando não é só um cartão; o que a gente está entregando é esperança, é a mão amiga do Estado que está chegando a essas pessoas que mais necessitam”, destacou Wilson Lima.

Natal

Em todo Amazonas, o auxílio beneficiará 300 mil famílias, sendo 158 mil na capital e 141 mil no interior. Até esta sexta-feira (17/12), uma semana antes do Natal, o benefício já havia chegado às mãos de 257.928 famílias.

Para a dona de casa Mercia Rodrigues, 25, uma das beneficiárias do cartão no município de Autazes, a ajuda chega em um momento especial de final de ano. Ela considera o benefício entregue pelo Governo do Estado um presente de Natal para toda a família.

| Foto: Tácio Melo/Secom

“Vai me ajudar bastante na minha ceia de Natal, pra mim e pra minha família e muitas pessoas que estão precisando. Pra muitas pessoas que têm, não significa nada, mas pra gente que não tem é muita coisa. Vai ser um presente de Natal pra mim e pra minha família”.

Anélia Menezes, de 57 anos, também agradeceu a entrega do cartão. Mãe de 9 filhos, Anélia afirma que a ajuda financeira será de grande utilidade.

“É para os alimentos do Natal pros meus filhos, nora, genro, neto, é uma benção. É um presente primeiro de Deus e, depois, do governo. Quantas pessoas que muito merecem e não veio pra todos. Tudo o que Deus manda é na hora certa. É um governo que trabalha muito bem”.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Auxílio Estadual chega a 62 municípios neste sábado (18)

Wilson Lima assina convênios na ordem de R$12 milhões com prefeituras