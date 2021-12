Autazes ganha restaurante popular e a distribuição de peixes

| Foto: Tácio Melo/Secom

Manaus (AM) - O governador Wilson Lima inaugurou, neste sábado (18), o segundo restaurante popular Prato Cheio, no município de Autazes (a 113 quilômetros de Manaus). Ampliando políticas de assistência social e combate à fome, a agenda em Autazes também incluiu mais uma edição do programa Peixe no Prato Solidário, destinando pescado para a população, além da assinatura de convênios e entrega de fomento.

O restaurante popular leva segurança alimentar e nutricional à população carente e é coordenado pela Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) e Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (Aadesam). O Prato Cheio recebeu o nome Maria Ceres de Paula, professora que atuava no município e uma das vítimas da pandemia da Covid-19.

De acordo com o governador Wilson Lima, o objetivo é implantar 11 espaços do Prato Cheio em municípios do interior.

“Eu já perdi as contas de quantas vezes estive no município de Autazes, tenho um carinho muito grande por esse povo. Esse é o resultado, quando a gente faz essa parceria, quando Estado e Prefeitura trabalham em conjunto, quem acaba sendo beneficiado é o povo. O nosso restaurante popular vai funcionar aqui no interior com refeições a um preço popular, a R$ 1. Com R$ 1 você vai comer comida de qualidade”, disse o governador.

O atendimento no restaurante será feito mediante cadastro social e compra de senha, a partir das 8h. Serão servidos 400 almoços por dia, ou seja, 2 mil por semana (segunda a sexta-feira, das 11h às 13h), totalizando 8,8 mil refeições em 22 dias úteis por mês.

Peixe no Prato Solidário - Em Autazes, mais uma edição do programa Peixe no Prato Solidário distribuiu quatro toneladas de tambaqui, beneficiando aproximadamente 1,2 mil famílias do município.

O programa é executado pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), incentivando o consumo de pescado que segue as boas práticas de manejo e controle sanitário.

“Está sendo bom receber esse peixe, vai ser bom pro povo de Autazes, pra mim, para os meus filhos. Só tenho a agradecer porque pra mim é um presente de Natal”, disse uma das atendidas pelo programa, Iracélia Pinheiro, de 61 anos.

Convênios - A agenda do governador em Autazes incluiu a assinatura de três convênios com a Prefeitura para investimentos nas áreas da educação e setor primário que totalizam R$ 3 milhões.

Por meio da parceria com a prefeitura, o governador Wilson Lima repassou R$ 1.800.000,00 para a compra de fardamento para alunos da rede municipal de ensino, em cumprimento de emenda parlamentar da deputada estadual Joana Darc.

Outro convênio disponibilizou R$ 506.828,00 para a prestação de serviços de dedetização sanitária nas unidades de ensino da rede municipal. O repasse dos recursos autorizados pelo governador são em cumprimento de emenda do deputado estadual Dermilson Chagas.

O terceiro convênio é para a aquisição de patrulhas mecanizadas (tratores agrícolas, grades aradora e lâmina), para beneficiar os agricultores no preparo do solo. O objetivo é aumentar a produção de alimentos com base na atividade agrícola. O valor do investimento é de R$ 924.900,00.

O governador Wilson Lima destacou os investimentos em infraestrutura no município, com R$ 12 milhões destinados à pavimentação de vias de Autazes, incluindo a comunidade Novo Céu e a pista de pousos e decolagens do município. Oito ramais também já foram pavimentados e mais dois, Marechal Rondon e São Félix, estão com entregas previstas para janeiro de 2022.

Fomento - Wilson Lima também entregou fomento no valor de R$ R$ 147.000,00 para a Cooperativa dos Produtores da Região dos Produtores do Lago do Sampaio (COOPERASA).

Com o pagamento, a entidade irá adquirir equipamentos como triciclos, lâmina frontal agrícola, plantadeira/adubadeira, enxada rotativa, e arado sub solador. A entidade atende cerca de 85 agricultores associados que atuam na produção de mandioca, macaxeira, açaí, cupuaçu, banana, melancia, abacaxi, castanha , leite, laranja, e abóbora.

