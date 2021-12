Motociclista morre após colidir com árvore na Cidade Nova

O jovem colidiu contra a árvore e morreu na hora | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O jovem Vitor Sérgio Freitas de Souza, de 22 anos, morreu após colidir contra uma árvore, na madrugada deste domingo (19), na avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, na zona Norte de Manaus.

O jovem, que estava conduzindo uma motocicleta da marca Yamaha, na cor preta, teria perdido a direção e colidido violentamente contra a árvore

Com a colisão, Vitor foi arremessado do veículo e morreu na hora. O corpo dele ficou estirado no meio fio. O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo.

Atropelamento avenida das Torres

Ainda na madrugada deste domingo, o trânsito de Manaus fez mais uma vítima. Uma mulher, ainda não identificada, morreu após ser atropelada por um carro da marca Fiat, modelo Uno Atrractive, que estava sendo conduzido por um homem de 50 anos.

O acidente aconteceu por volta das 2h da manhã e a mulher morreu na hora que foi atropelada, após tentar atravessar a avenida Governador José Lindoso.

Os policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estiveram no local e apreenderam o condutor e o passageiro do veículo que causou o acidente, levando os dois para unidade policial.

O motorista do carro responderá por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo.

