Primeira-dama do AM entrega presentes doados em campanha Natalina

Manaus (AM) - A primeira-dama do Amazonas, Taiana Lima, entregou, neste domingo (19), os presentes doados durante a campanha Natal Voluntário, realizada através do projeto "Natal Voluntário", em parceria com a primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro. A entrega dos presentes aconteceu para dois abrigos que acolhem e acompanham crianças em situação de vulnerabilidade social.

Durante 13 dias, visitantes da "Fábrica do Papai Noel", no Palácio da Justiça, puderam "adotar" a cartinha de Natal de uma criança apoiada pelos abrigos Janell Doyle e Monte Salém, em Manaus. Os voluntários doaram, de forma anônima, os pedidos de cada um.

A primeira-dama, Taiana Lima, acompanhou a visita de crianças do Lar Batista Janell Doyle à Fábrica do Papai Noel, e realizou a entrega dos presentes.

"A Campanha é uma parceria com a primeira-dama Michelle Bolsonaro, e a nossa primeira-dama Taiana Lima. As instituições escolhidas são cadastradas no programa Pátria Voluntária, e a gente fica muito feliz com a adesão que a sociedade aqui da nossa capital fez, e hoje a gente pode ver o resultado no rosto de cada criança, assim como as crianças que não puderam estar aqui hoje, mas que estão recebendo esses presentes também", afirmou a secretária executiva do Fundo de Promoção Social (FPS), Katlheen Braz.

Acompanhados do secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo, a primeira-dama e as crianças acompanharam a ligação das luzes de Natal do Largo de São Sebastião. Logo depois, o grupo seguiu para o Teatro Amazonas, onde acompanharam uma sessão do musical "Um Presente para o Natal".

"Hoje foi um dia especial. Todos nós do Governo do Amazonas preparamos esse momento para que as crianças pudessem viver uma verdadeira experiência. Muitas delas nunca entraram no teatro e vão ter essa experiência pela primeira vez e para a gente é uma alegria muito grande estar recebendo elas aqui no Mundo Encantado do Natal" afirmou o secretário.

Esperança

O Lar Batista Janell Doyle é uma das instituições assistidas pelo programa "Pátria Voluntária" e, neste domingo, teve 28 crianças a partir de quatro anos contempladas com os brinquedos doados.

"Algumas crianças, se você for ver o histórico, nunca ganharam presente na vida. Esse presente simboliza a alegria, o amor, a magia que é esse período. Então para a gente, que é técnico e acompanha, é maravilhoso. É um renovo para nós" relatou a assistente social da instituição, Rosiane Menezes.

