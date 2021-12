Gari morre atropelado por "Amarelinho" enquanto trabalhava em Manaus

O acidente causou bastante comoção nos colegas de trabalho da vítima | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um gari, identificado Domingos Santana da Silva, de 35 anos, morreu, na manhã desta segunda-feira (20), após ser atropelado durante um grave acidente de trânsito envolvendo uma carreta e um micro-ônibus do transporte alternativo, conhecido como "Amarelinho". O fato ocorreu na Avenida Buriti, nas proximidades da Bola da Suframa, no bairro Distrito Industrial, na Zona Sul de Manaus.

Testemunhas afirmaram que a vítima estava realizando serviços de limpeza pública quando os dois veículos se chocaram e o micro-ônibus rodou na pista e acabou tombando em cima da vítima.

Vídeos divulgados em redes sociais mostram o desespero dos colegas de trabalho do gari de tirar o veículo de cima da vítima. No entanto, mesmo após os esforços, o homem não resistiu aos ferimentos.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas apenas constatou a morte no local. Policiais da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram ao local e isolaram a área. O motorista da carreta foi detido.

Os demais órgãos competentes já foram acionados para os procedimentos cabíveis. O corpo foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal.

O prefeito de Manaus, David Almeida, estava em coletiva de imprensa quando recebeu a notícia da morte do servidor. Ele pediu aos presentes 30 segundos de aplausos em homenagem à vítima e informou que o secretário Sabá Reis estava em deslocamento para acompanhar o caso.

"Hoje nós começamos cedo. Reuni com todos eles, mandei providenciar o lanche e enquanto estava com o prefeito, em um evento, fui avisado dessa tragédia. Hoje é um dia de luto para nós. É uma vida que nos deixa, esse trabalhador assim como seus colegas estavam com muita alegria e disposição. É um dia duro para todos nós", declarou Sabá Reis em entrevista à uma emissora local.

O motorista do Amarelinho relatou que estava indo para o ponto final da linha quando foi atingido pela carreta. "Vinha descendo para o nosso ponto final quando a carreta bateu e jogou o veículo em cima do rapaz. O motorista estava muito embriagado, ainda tentou fugir, mas foi detido. Graças a Deus eu nunca tinha me envolvido em acidente algum. Muito triste essa situação", lamentou o motorista do alternativo, Arlesson Costa, de 37 anos.

Abalada, a família da vítima chegou ao local do acidente. "Ele saiu de casa e, infelizmente, aconteceu essa fatalidade. Ele que sempre levava o prato de comida para casa, moro com ele e a esposa. Soubemos após receber uma ligação", lamentou o sobrinho, identificado apenas como Bruno, bastante emocionado.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito.

Veja o vídeo dos colegas tentando retirar o micro-ônibus de cima da vítima

Motorista da carreta estava bêbado

Conforme a 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o motorista da carreta, José Geraldo de Souza, de 63 anos, estava embriagado.

O capitão Júlio Gonçalves relatou que, após o acidente, o motorista da carreta foi detido e encaminhado ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), onde o teste de alcoolemia apontou embriaguez. Ele ficará à disposição da Justiça para os procedimentos cabíveis.

"O exame confirmou que o motorista da carreta estava embriagado. Já o motorista do ônibus alternativo permanece no local e irá prestar depoimento à polícia para falar das circunstâncias do fato. As testemunhas afirmam que ele também foi vítima do motorista da carreta que teria causado o acidente", explicou o capitão.

Em nota, a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) informou que Domingos tinha seis anos de prestação de serviços na Mamute, não tinha filhos, mas deixou uma esposa.

"A Semulsp, em nome do secretário Sabá Reis, lamenta profundamente a fatalidade e, neste momento de dor, está procurando dar todo o apoio e solidariedade à família de Domingos Santana da Silva", finaliza a nota.

