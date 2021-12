Motorista de carreta envolvido em acidente fatal de gari estava bêbado

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O motorista da carreta, José Geraldo de Souza, de 63 anos, envolvido no acidente que matou o gari Domingos Santana Da Silva, de 35 anos, na manhã desta segunda-feira (20), na avenida Buriti, no bairro Distrito Industrial, na Zona Sul, estava embriagado. A informação foi confirmada pela 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Conforme o capitão Júlio Gonçalves, após o acidente, o motorista da carreta foi detido e encaminhado ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), onde o teste de alcoolemia apontou embriaguez. Ele ficará à disposição da Justiça para os procedimentos cabíveis.

"O exame confirmou que o motorista da carreta estava embriagado. Já o motorista do ônibus alternativo permanece no local e irá prestar depoimento à polícia para falar das circunstâncias do fato. As testemunhas afirmam que ele também foi vítima do motorista da carreta que teria causado o acidente", explicou o capitão.

Testemunhas afirmaram que o Gari estava realizando serviços de limpeza pública quando os dois veículos se chocaram e o micro-ônibus rodou na pista e acabou tombando em cima da vítima.

"Vinha descendo para o nosso ponto final quando a carreta bateu e jogou o veículo em cima do rapaz. O motorista estava muito embriagado, ainda tentou fugir, mas foi detido. Graças a Deus eu nunca tinha me envolvido em acidente algum. Muito triste essa situação", lamentou o motorista do alternativo, Arlesson Costa, de 37 anos.

O corpo do gari ainda passará por perícia e será removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Em nota, a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) informou que Domingos tinha seis anos de prestação de serviços na Mamute, não tinha filhos, mas deixou uma esposa.

"A Semulsp, em nome do secretário Sabá Reis, lamenta profundamente a fatalidade e, neste momento de dor, está procurando dar todo o apoio e solidariedade à família de Domingos Santana da Silva", finaliza a nota.

Leia mais:

Gari morre atropelado por "Amarelinho" enquanto trabalhava em Manaus

Após denúncia feita à ONU, cemitério de Manaus ganha cabine sanitária