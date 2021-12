Veja o vídeo dos colegas tentando salvar gari atropelado em Manaus

Vídeo mostra momento em que os colegas trabalho correm, desesperados, para suspender o ônibus | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um vídeo, divulgado em redes sociais, mostra os momentos de desespero dos colegas de trabalho do gari Domingos Santana da Silva, de 35 anos, que morreu, na manhã desta segunda-feira (20), após ser atropelado durante um grave acidente de trânsito envolvendo uma carreta e um micro-ônibus do transporte alternativo, conhecido como "Amarelinho", ao tirar o veículo de cima da vítima. Apesar dos esforços dos amigos, Domingos não resistiu aos ferimentos.

Nas imagens, os trabalhadores correm, desesperados, para retirar o micro-ônibus de cima do colega e pedem que o socorro seja acionado, imediatamente.

De acordo com testemunhas, a vítima estava realizava serviços de limpeza pública quando os dois veículos se chocaram e o micro-ônibus rodou na pista e tombou em cima de Domingos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas apenas constatou a morte do trabalhador. Policiais da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram o motorista da carreta, que estava bêbado.

Solidariedade

O prefeito de Manaus, David Almeida, estava em coletiva de imprensa quando recebeu a notícia da morte do servidor. Ele pediu aos presentes 30 segundos de aplausos em homenagem à vítima.

Por meio de nota, a pasta responsável também lamentou a morte do trabalhador. Acompanhe na íntegra:

A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) informa que o colaborador da Mamute, empresa terceirizada que realiza serviços de limpeza em Manaus, Domingos Santana da Silva, 36 anos, sofreu um acidente às 9h10 desta segunda-feira (20). A equipe estava na rotatória da Suframa, avenida Buriti, Distrito Industrial, zona Sul, quando foi surpreendido por uma carreta de placa POU 6688 e uma lotação NOL 3148 em alta velocidade que se colidiram e atingiram o nosso colaborador. O Serviço Móvel de Urgência – Samu ainda chegou ao local para realizar o atendimento, mas Domingos já tinha vindo a óbito no local.

Domingos tinha seis anos de prestação de serviços na Mamute, não tinha filhos, mas deixou uma esposa.

A Semulsp, em nome do secretário Sabá Reis, lamenta profundamente a fatalidade e, neste momento de dor, está procurando dar todo o apoio e solidariedade à família de Domingos Santana da Silva”, afirmou.

Assista o comovente momento:

| Autor:

Leia mais:

Gari morre atropelado por "Amarelinho" enquanto trabalhava em Manaus

Motociclista morre após colidir com árvore na Cidade Nova