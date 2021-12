Vacinação nos shoppings encerra com mais de 102 mil doses aplicadas

A Prefeitura de Manaus abriu postos de vacinação em mais três shoppings, que seguem em funcionamento até quinta-feira (23) | Foto: Bruno Zanardo/Secom

Manaus (AM)- A estratégia de vacinação nos shopping centers de Manaus encerrou com mais de 102 mil doses de vacina contra a Covid-19 aplicadas.

A ação do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), ocorreu até domingo (19) em cinco estabelecimentos.

O secretário de Estado de Saúde, Anoar Samad, agradeceu o empenho das equipes de vacinação da SES-AM, na campanha Vacina Amazonas, e ressaltou a importância da imunização contra o novo coronavírus.

" Nossa principal arma é a vacina. Milhares estão com a segunda dose atrasada. Muitos ainda não tomaram a sua dose de reforço. Mantenham seu esquema vacinal atualizado, usem máscaras e evitem aglomerações " Anoar Samad, secretário de Estado de Saúde

A vacinação nos shoppings centers, realizada de 6 de novembro a 19 de dezembro, alcançou 102.836 pessoas. Dessas, 11.148 receberam a primeira dose, 51.015 a segunda dose e 40.673 garantiram a dose de reforço, conforme levantamento da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

Mais vacinaram

O ranking de centros comerciais que mais aplicaram doses da vacina é liderado pelo Shopping Sumaúma (23.019), seguido por Manauara Shopping (17.685) e Shopping Grande Circular (14.890). A lista também é formada pelo Shopping Ponta Negra (11.712), Manaus Plaza (9.603) e o Amazonas Shopping (879), que recebeu a vacinação apenas no dia 6 de novembro. Nestes seis shoppings foram aplicadas 77.788 doses.

A Prefeitura de Manaus abriu postos de vacinação em mais três shoppings, que seguem em funcionamento até quinta-feira (23). Nesses postos foram aplicadas, até domingo (19), 25.048 doses, das quais, 16.979 no Shopping Via Norte, 4.859 no Shopping São José e 3.210 no Millenium Shopping.

Postos de vacinação

Em Manaus, a Carreta Vacina Amazonas, instalada na Praça Heliodoro Balbi - Praça da Polícia, segue funcionando até quinta-feira (23). A unidade móvel de vacinação está ofertando a primeira e segunda doses da vacina contra covid-19 e dose de reforço, das 9h às 16h.

