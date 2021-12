Idosa perde controle de veículo e invade supermercado em Manaus

Toda a estrutura na entrada da loja ficou destruída e a motorista do veículo estava, visivelmente, nervosa. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um carro invadiu um supermercado localizado na rua Rio Mar, no Conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro–Sul de Manaus, na manhã desta segunda-feira (20), quando uma idosa perdeu o controle do veículo.

Duas funcionárias do estabelecimento ficaram ferias após serem atingidas e tiveram que ser atendidas pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (SAMU).

Toda a estrutura na entrada da loja ficou destruída e a motorista do veículo estava, visivelmente, nervosa. Ela prestará esclarecimentos sobre as circunstâncias que podem ter ocasionado o acidente.

Trabalhador atropelado

Também na manhã desta segunda (20) , o gari, identificado como Domingos Santana da Silva, de 35 anos, morreu, na manhã desta segunda-feira (20), após ser atropelado durante um grave acidente de trânsito envolvendo uma carreta e um micro-ônibus do transporte alternativo, conhecido como "Amarelinho".

O fato ocorreu na Avenida Buriti, nas proximidades da Bola da Suframa, no bairro Distrito Industrial, na Zona Sul de Manaus.

Testemunhas afirmaram que a vítima estava realizando serviços de limpeza pública quando os dois veículos se chocaram e o micro-ônibus rodou na pista e acabou tombando em cima da vítima.

