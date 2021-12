MPF-AM terá atendimento remoto durante o recesso do Poder Judiciário

O atendimento ao público em todas as unidades do estado será mantido das 9h às 13h, nos dias úteis, por telefone. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Entre os dias 20 de dezembro de 2021 e 6 de janeiro de 2022, o Ministério Público Federal (MPF) no Amazonas vai funcionar em regime de plantão, em razão do recesso do Poder Judiciário.

Será assegurada a prestação dos serviços essenciais e urgentes e a movimentação processual necessária, bem como o atendimento ao cidadão. Não haverá expediente nas sextas-feiras, 24 e 31 de dezembro.

O atendimento ao público em todas as unidades do estado será mantido das 9h às 13h, nos dias úteis, por telefone.

A Sala de Atendimento ao Cidadão (SAC) pode ser contatada pelo telefone (92) 2129-4690/ 2129-4691. Outra possibilidade é baixar o aplicativo MPF Serviços, disponível para Android e iOS, por meio do qual é possível fazer denúncias e acompanhar o andamento de manifestações apresentadas ao órgão por qualquer um dos canais de atendimento.

O atendimento das medidas urgentes será realizado pelo Procurador da República de plantão, que será assessorado por dois servidores plantonistas de gabinetes, conforme seleção e escala.

Plantão judicial



Durante o período, o MPF mantém regime de plantão para atender a casos urgentes como: prisão em flagrante, preventiva ou temporária, pedidos de medidas urgentes e outros definidos em lei.

Conforme as regulamentações, o envio de documentos e comunicações de órgãos externos durante o período de plantão deve ser precedido de contato telefônico para (92) 98415-5249.

Leia mais:

Congresso faz sessão nesta sexta para analisar vetos presidenciais

CONTEXTO: Jogos de azar passam na Câmara, Marcelo com a PEC e mais