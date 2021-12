Governo libera quarta dose da vacina para imunossuprimidos

A idade mínima para receber a quarta dose de reforço na condição de imunossuprimido é a partir dos 18 anos. | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - Em nota técnica, o Ministério da Saúde divulgou nesta segunda-feira (20) a aplicação da quarta dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para imunossuprimidos. Outra mudança, informada na mesma nota, é a diminuição do intervalo de tempo mínimo da dose de reforço, que caiu de cinco meses para quatro a partir da aplicação da segunda dose.



A idade mínima para receber a quarta dose de reforço na condição de imunossuprimido é a partir dos 18 anos. Também é necessário ter completado o esquema vacinal: duas doses da vacina, mais a dose de reforço.

"Uma dose de reforço da vacina COVID-19 para todos os indivíduos imunocomprometidos acima de 18 anos de idade que receberam três doses no esquema primário (duas doses e uma dose adicional), que deverá ser administrada a partir de 4 meses", diz o documento.

Conforme a nota do Ministério da Saúde, as pessoas consideradas paciente imunossuprimidos são aquelas: portadoras de imunodeficiência primária; as que estão fazendo tratamento de quimioterapia para câncer; as transplantadas de órgãos sólidos ou células troncos hematopoiéticas (CTH) e que usam drogas imunossupressoras; as que estão vivendo com HIV ou AIDS e pacientes em uso de corticoides com doses maiores ou iguais a 20 mg/dia.

Outros pacientes enquadrados como imunossuprimidos são: os que usam prednisona com doses maiores ou iguais a 20 mg/dia; pessoas que usam drogas que interferem na resposta imune; pacientes com condições autoinflamatórias e doenças intestinais inflamatórias; pacientes em hemodiálise e pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.

A diminuição do prazo mínimo de aplicação da dose de reforço já havia sido anunciada pelo ministro da saúde Marcelo Queiroga no sábado (18). A nota foi assinada pela Secretaria Extraordinária de Enfrentamento da Covid-19, Rosana Leite de Melo.

"No atual momento, amplia-se a vacinação em toda população adulta de maneira acelerada e há de se reconsiderar mudanças nas estratégias de vacinação em pessoas com mais de 18 anos de idade, uma vez que existe uma tendência a redução da efetividade das vacinas contra a COVID-19 com o passar do tempo", diz o documento publicado nesta segunda-feira.

