Grave acidente deixa mortos e feridos em estrada do Amazonas

Novo Airão - Grave acidente de trânsito ocorrido nesta segunda-feira (20), no quilômetro 25 da Rodovia estadual AM-352, no município Novo Airão (distante 196 quilômetros de Manaus) deixou pelo menos duas vítimas fatais e vários feridos. Testemunhas disseram que as vítimas estavam em um micro-ônibus, voltando da inauguração da duplicação da rodovia estadual AM-070, quando o motorista do ônibus perdeu o o controle do veículo e virou na pista.

Vídeos divulgados em redes sociais mostram o momento em que pessoas que passavam pela rodovia socorreram algumas vítimas feridas. A informação preliminar é de que haviam ao menos 15 pessoas no ônibus, sendo que três pessoas morreram.

A equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para fazer a remoção de corpos no Hospital Geral de Novo Airão.

O Portal Em Tempo teve acesso aos vídeos que mostram o socorro das vitimas

