Vítimas de acidente em Novo Airão seguem internadas em Manaus

A secretaria de saúde não divulgou o estado de saúde

Manaus (AM) - As quatro vítimas socorridas para Manaus após o grave acidente de ônibus, na estrada de Novo Airão, seguem internadas em unidades hospitalares da capital amazonense. A informação foi repassada pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM).

A secretaria encaminhou duas ambulâncias para auxiliar na remoção das vítimas para a capital. Foram realizadas quatro remoções, sendo três adultos, encaminhados ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, e uma criança, para o Hospital e Pronto-Socorro da Criança da Zona Leste, o Joãozinho.

"O estado de saúde dos pacientes é reservado aos familiares", salientou a secretaria de saúde em nota.



O acidente aconteceu no momento em que as pessoas voltavam da cerimônia de entrega da duplicação da rodovia AM-070, realizada no quilômetro 57, em Manacapuru. O motorista do ônibus perdeu o controle do veículo e virou na pista.

Em Novo Airão, as vítimas lesionadas receberam atendimentos no Hospital Geral do município.

O acidente vitimou, fatalmente, Raimundo Vanderley dos Santos Santiago, 46 anos, e Wallace Moreira da Silva, 36 anos. Outras 28 pessoas sofreram lesões.

Um Inquérito Policial (IP) foi instaurado para apurar as circunstâncias do acidente.

