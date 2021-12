Durante recesso, Defensoria Pública atenderá apenas casos urgentes

Quem precisa de acesso à justiça em casos urgentes deve procurar o plantão | Foto: Clóvis Miranda/DPE-AM

Manaus (AM) - A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) informa que atenderá em sistema de plantão durante o recesso forense do Poder Judiciário, que iniciou no domingo (19) e segue até o dia 6 de janeiro de 2022.

Nesse período, serão atendidos casos urgentes que podem ser apreciados no Plantão Judiciário.

Quem se enquadra no perfil de atendimento da Defensoria e precisa de acesso à justiça em casos urgentes, como direito à vida e à saúde, habeas corpus, mandado de segurança, medida protetiva em situação de violência doméstica, entre outros, deve procurar o plantão.

Para isso, basta enviar uma mensagem pelo aplicativo Telegram para o número (92) 98436-1791.

Durante o recesso, o plantão funcionará todos os dias, das 8h às 17h.

Nesse período, o atendimento nas unidades da Defensoria e o agendamento para serviços estarão suspensos.

O atendimento regular será retomado no dia 7 de janeiro de 2022.



