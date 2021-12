Sindicato dos Jornalistas Profissionais do AM completa 63 anos

Para celebrar o aniversário de fundação da entidade será feita uma Live, nesta terça-feira, 21. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Filiado à Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) e fundado como Associação profissional em 21 de outubro de 1957 — com carta sindical expedida em 18 de dezembro de 1958.

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Amazonas (SJPAM), localizado na Praça Santos Dumont, 15, no centro histórico de Manaus – completou neste mês 63 anos de atividades no Amazonas e para celebrar o aniversário de fundação da entidade será feita uma Live, nesta terça-feira, 21, às 19h, no auditório da Faculdade Metropolitana de Manaus (Fametro).

" O SJPAM é uma instituição constituída para fins de representação legal e de defesa dos interesses materiais e morais da categoria profissional dos jornalistas, com base territorial extensiva a todo o Estado do Amazonas. Para destacar o trabalho da entidade ao longo dos anos, nestes tempos de pandemia, vamos realizar um evento virtual por meio de uma Live na Fametro, instituição parceira da entidade, com a representação da Ufam e outras faculdades de jornalismo. " Wilson Reis, presidente do Sindicato

A novidade na celebração deste ano será o lançamento do projeto “Sentinela da Ética” criado de forma inovadora pela Comissão de Ética do SJPAM, com objetivo de divulgar a ética jornalística no meio acadêmico, principalmente, no momento em que o jornalismo enfrenta uma onda de notícias falsas (fake news).



" O projeto Sentinela é um marco para a nossa profissão. Além de pensar a relação das nossas práticas com a ética profissional, ainda insere cada vez mais os acadêmicos em processo de formação nesse contexto que é a importância do fazer jornalístico dentro dos preceitos éticos. Queremos, com este projeto, levantar a relevância da ética jornalística junto aos estudantes, professores e profissionais. " Jonária França, jornalista Doutora em Comunicação Midiática pela Universidade Federal de Santa Maria (RS)

Jornalista Jonária França é Doutora em Comunicação Midiática pela Universidade Federal de Santa Maria (Arquivo Pessoal)

O evento será no auditório da Fametro que fica na avenida Constantino Nery, contará com convidados e membros da direção do SJPAM.

" Na ocasião haverá um balanço da nova gestão, além de sorteio de brindes. " Wilson Reis, presidente do Sindicato





