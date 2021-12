Passe Livre vai garantir gratuidade de transporte para estudantes

A medida deve beneficiar 85 mil alunos dos ensinos fundamental e médio das redes públicas municipal e estadual de ensino. | Foto: Semcom

Manaus (AM) - Uma reivindicação histórica dos estudantes manauaras foi atendida na tarde desta terça-feira (21). Agora, eles terão direito à gratuidade no transporte coletivo a partir de 2022, por meio de um convênio no valor de R$:156 milhões, assinado pelo Governador Wilson Lima e o Prefeito de Manaus, David Almeida, que irá garantir o Passe Livre estudantil.

A medida deve beneficiar 85 mil alunos dos ensinos fundamental e médio das redes públicas municipal e estadual de ensino. “Essa é uma luta histórica, que transformou lideranças estudantis em lideranças políticas e graças a essa parceria entre o governador e o prefeito, os estudantes poderão andar de graça no transporte coletivo. O ego dá espaço para a parceria e a benfeitoria da população, e esse convênio, que vai até 31/12/2022 por questões maiores que nós, mas rogo a Deus que possamos renovar isso, pois na parte da prefeitura nós não vamos retroagir”, destacou o prefeito David Almeida, no auditório da Prefeitura de Manaus, onde ocorreu o ato.

O Governador Wilson Lima destacou que a medida beneficia diretamente a população de baixa renda, impactada pelos problemas causados pela pandemia.

“Hoje nós estamos assinando um convênio de R$156 milhões, sendo R$120 milhões do estado e R$36 milhões de contrapartida da Prefeitura. Em 2022, nenhum dos alunos da rede municipal e estadual vão pagar para ir ou voltar da escola, e isso é muito importante principalmente neste ano que voltamos da pandemia, e que foi tão difícil para todos nós, mas principalmente para a população de baixa renda”, explicou.

A solenidade, no auditório da Prefeitura de Manaus, contou com a participação de estudantes das redes estadual e municipal de ensino e líderes estudantis. | Foto: Semcom

Aprovação

Durante o evento, líderes de movimentos ligados a classe e estudantes da rede pública que estiveram no auditório da Prefeitura de Manaus comemoraram a assinatura do convênio.

Guilherme Silva, estudante da rede estadual de ensino, disse que a medida era muito esperada pelos estudantes. | Foto: Carlos Araújo

Para Guilherme Silva, 17 anos, que estuda na Escola Estadual Júlia Bittencourt, no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus, parabenizou ação.

“Beneficiou muito a nossa vida. Foram anos de batalha dos estudantes e esperamos que isso dure muito tempo. Até agora, não estou acreditando, porque vai me ajudar demais para ir para a escola e aos meus amigos”, disse emocionado.

Francisquinha, pedagoga da Escola Estadual Júlia Bittencourt, aprovou a medida. | Foto: Semcom

A pedagoga da unidade de ensino, Maria Francisca, conhecida carinhosamente como "Francisquinha", foi outra que se mostrou satisfeita, enquanto servidora escolar. “Vai ser uma grande ajuda aos nossos alunos, pois sabemos das dificuldades que muitos deles enfrentam para chegar a escola. Sempre ansiamos por uma educação de qualidade e estamos muito felizes com a ação do prefeito e do governador. Todos os servidores, a gerência do distrito, estamos muito felizes”, afirmou.

Mobilidade urbana

Ainda durante o evento, o Prefeito David Almeida aproveitou para destacar que essa medida está alinhada com os recursos que estão sendo destinados à melhoria na mobilidade urbana da capital, como a construção de viadutos e passagens de nível, já para o início de 2022. “A limpeza, o lixo da cidade, é onde a maior parte dos recursos da prefeitura tem destino, o segundo maior é o transporte coletivo, com essa verba nós já teríamos uma das melhores mobilidades urbanas do País. Mas para o ano que vem nós estamos planejando o anúncio de cinco viadutos e passagens de nível, já temos o dinheiro em caixa, estamos no processo para licitação e a ordem de serviço será dada entre março e abril, esse é nosso objetivo, avançar na cidade de Manaus em todos os aspectos”, explicou David Almeida.

O governador Wilson Lima também complementou sobre a mobilidade urbana e ressaltou os avanços que o Estado vem conseguindo no setor. “Estamos fazendo obras estruturantes, assim como o prefeito David Almeida, estamos fazendo a maior intervenção viária de todos os tempos, e vamos melhorar, diminuir o tempo de viagem na cidade de Manaus. Nosso objetivo é que a mobilidade urbana seja melhorada, e sei que esse é um objetivo da Prefeitura”, explicou o governador do Amazonas.

A tarde foi de comemoração para estudantes das redes estadual e municipal de ensino. | Foto: Semcom

