Hemoam convoca doadores dos tipos sanguíneos O+ e 0

Manaus (AM) - A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) convoca doadores de sangue O+ e O- devido ao estoque baixo de bolsas desses dois tipos. A alta demanda por componentes do sangue na capital e no interior têm demandado cada vez mais a presença de doadores no hemocentro para repor os estoques.

A chegada do fim do ano marca também o início do 'inverno amazônico' e, em razão das chuvas, poucas pessoas procuram o hemocentro para doação, o que coloca em risco a disponibilidade de bolsas para suprir a demanda por componentes do sangue na capital e em 44 cidades do interior.

Além disso, os casos de Influenza H3N2 também têm contribuído para o não comparecimento dos doadores e pela baixa no estoque de sangue.

“É importante manter o estoque seguro, uma vez que com as festas de fim ano e as férias, a necessidade de sangue tende a aumentar devido à alta demanda por transfusões na temporada, causadas em sua maioria pelo aumento no número de casos de acidentes.” destacou a gerente de Captação de Doadores do Hemoam, Flávia Rezende.

Funcionamento no fim de ano

Na véspera de Natal (24/12) e na véspera de Ano Novo (31/12), a coleta de sangue na Fundação Hemoam funcionará das 7h às 16h, enquanto nos dias (25/12) e (01/01), não haverá expediente devido Natal e feriado do Dia Mundial da Paz, respectivamente.

Como doar

Para ser um doador de sangue é preciso estar saudável, bem alimentado e descansado, ter mais de 50 quilos, ter entre 16 e 69 anos, e apresentar um documento oficial e original com foto. Doadores menores de 18 anos precisam vir acompanhados dos pais ou responsável legal.

