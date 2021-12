ExpoMulher chega à quarta edição fomentando empreendedorismo feminino

A feira tem temática natalina e reúne 27 expositoras no Palacete Provincial, na Praça Heliodoro Balbi, Centro | Foto: Arthur Castro/Secom

Manaus (AM) - Com a proposta de incentivar o empreendedorismo feminino e ampliar as oportunidades para as mulheres no mercado de trabalho, o Governo do Amazonas deu início, nesta terça-feira (21), à quarta edição da “ExpoMulher”.

Realizada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a feira tem temática natalina e reúne 27 expositoras no Palacete Provincial, na Praça Heliodoro Balbi, Centro.

A programação segue até a quarta-feira (23), das 9h às 17h, com acesso gratuito, sendo obrigatória a apresentação da carteirinha para comprovar a vacinação contra a Covid-19; além do uso contínuo de máscara.

São comercializados produtos como bijuterias, calçados, confecções, acessórios, objetos de decoração, cosméticos e artesanato em geral.

De acordo com a gerente de Eventos do departamento de Museus da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Márcia Fernandes, expandir as possibilidades de geração de renda para as mulheres está entre as prioridades da pasta, buscando minimizar os impactos causados pela pandemia.



" Nós temos muitas empreendedoras em Manaus que foram bastante prejudicadas com a pandemia e a ‘ExpoMulher’ vem justamente tentar auxiliar nessa realocação no mercado, na retomada delas de vendas. A “ExpoMulher” traz diversos produtos e, principalmente nessa edição natalina, pensando muito em presentear a família, nós temos muitas opções. " Márcia Fernandes, gerente de Eventos do departamento de Museus da Secretaria de Cultura e Economia Criativa

Márcia ressalta que não é necessário fazer agendamento para acessar a feira.

Para garantir a segurança de quem visitar o local, o Palacete Provincial adotou, ainda, protocolos como o distanciamento social de 1,5 metro, totens de álcool em gel em pontos estratégicos, funcionários treinados e com equipamentos de proteção, aferição de temperatura na entrada do espaço e limpeza e higienização do local.

Oportunidade

Veterana na “ExpoMulher”, a empreendedora Nesgme Chaar participa do projeto desde a primeira edição.

" A ‘ExpoMulher’ é uma oportunidade incrível de a gente trazer mais pessoas para conhecer nosso trabalho. É um point onde as pessoas podem conhecer nosso trabalho, encomendar e recomendar para outras pessoas. Então sempre foi muito bom, o público é muito receptivo, sempre abraçando todas as expositoras com muito carinho. " Nesgme Chaar, empreendedora

Ela ressalta que a promoção de eventos que oportunizem vendas para trabalhadoras informais é fundamental para incrementar a renda das mulheres que, em muitos casos, são chefes de família.



" É muito importante porque muitas pessoas que estão aqui são donas de casa que não têm como trabalhar formalmente, com horário fixo, cuidam de casa, cuidam de filhos. Então trazer o trabalho delas para mais pessoas é importante, para que elas possam realmente se empenhar em trabalhar nisso, além de cuidar da casa e dos filhos. " Nesgme Chaar, empreendedora

Nesgme comercializa joias em prata. Para a artesã Lu Lampert, estreante na feira, participar da “ExpoMulher” é uma oportunidade de apresentar o trabalho com costura criativa.

" Eu sou amazonense, morei em Curitiba (PR) nove anos e voltei faz três meses para a minha cidade. Surgiu essa oportunidade, parabenizo o Governo do Estado, que nos deu essa oportunidade de fazer gratuitamente, eu aproveitei para expor o meu trabalho. Minha expectativa é boa e espero que as pessoas valorizem o trabalho das artesãs, porque é feito com muito amor, muito carinho e o preço é muito compensador. " Lu Lampert, artesã

*Com informações da assessoria

