Policlínica Codajás recebe mais de 700 equipamentos para atendimentos

Manaus (AM) - Mais de 700 equipamentos ortopédicos, visuais e para triagem neonatal, além da inauguração do Parque de Imagem e do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) da Policlínica Codajás foram entregues na terça-feira (21).

Para pacientes acompanhados pelo Centro de Reabilitação Tipo III (CER III), da unidade, serão entregues 600 equipamentos do módulo ortopédico e visual, fruto da parceria do estado com o Governo Federal por meio do Ministério da Saúde, para pessoas com deficiência.

Entre os equipamentos estão 60 cadeiras de rodas adulto padrão; sete cadeiras de rodas juvenil; 15 cadeiras de rodas para banho tipo obeso (acima de 90kg); 10 cadeiras de rodas para banho com assento sanitário adulto; três carrinhos especiais para criança com deficiência; duas cadeiras de rodas motorizadas; 50 bengalas canadenses; 200 muletas axilar; 20 muletas simples em T; 130 bengalas articuladas para pessoas com deficiência visual; 20 órteses suropodálicas; 50 andadores adulto e infantil; 20 óculos; 10 colares cervical minerva.

Além disso, o Serviço de Referência em Triagem Neonatal (SRTN) da policlínica, ambulatório especializado que realiza o acompanhamento de pacientes após a realização do teste do pezinho, também receberá equipamentos para ampliação da assistência. Entre eles estão: balanças digitais adultas, pediátricas, antropômetros horizontais, verticais, infravermelho digital, estetoscópio pediátrico, infantômetros, mesa com cadeiras infantis, computadores, impressoras, estadiômetros, entre outros, contribuirão na agilidade dos serviços e no atendimento neonatal.

Outras entregas

Com o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) a Policlínica Codajás irá ofertar os serviços de testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites B e C, consulta com enfermeiro e aconselhamento. A meta inicial da unidade é realizar 500 testes mensais. A SES-AM capacitou os profissionais que irão atuar nas instalações dos novos CTAs.

A rede estadual de saúde ganhará mais dois novos CTAs nas policlínicas José Lins e João dos Santos Braga. A programação faz parte da campanha Dezembro Vermelho, mês de conscientização sobre o combate ao HIV/Aids.

Sobre o CER III

É uma rede de atendimento ambulatorial especializado em reabilitação, realizando o diagnóstico e o tratamento qualificado de pessoas com deficiência, sendo organizado a partir da combinação de três modalidades de reabilitação: auditiva, física e visual, privilegiando aspectos relacionados à inclusão social, o desempenho das atividades e a participação do indivíduo na família, comunidade e sociedade.

