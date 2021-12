Semsa terá concurso público com mais de 2 mil vagas em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Mais de duas mil vagas para cargos imediatos e cadastro reserva estarão disponíveis no concurso público da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). O edital do certame estará disponível na próxima segunda-feira (27).

" O edital da Semsa será publicado já na segunda-feira agora, por isso peço que todos estejam atentos, leiam e programem-se para realizar a prova. A prefeitura está ampliando a estrutura e buscando melhorar os serviços básicos, para assim alcançarmos os mais altos índices de saúde, por essa razão, peço a você, médico, técnico de enfermagem, farmacêutico e os demais, que façam esse concurso, que terá as inscrições abertas já no dia 5 de janeiro. " David Almeida, Prefeito de Manaus

O concurso público visa à ampliação da rede de atendimento da Prefeitura de Manaus na atenção básica e terá o edital publicado no Diário Oficial do Município (DOM) na segunda (27), com as inscrições abertas ao público a partir de (5), com até 30 dias de duração.

As vagas serão destinadas para médico, enfermeiro, cirurgião-dentista, farmacêutico, nutricionista, psicólogo, assistente social, fiscais de saúde, técnico em enfermagem, condutor de ambulância, assistente em administração, condutor de motolância, agente comunitário de saúde, dentre outros cargos.

O último concurso público para a Semsa foi realizado em 2012, com a oferta de 1.390 vagas e formação de cadastro reserva.

*Com informações da assessoria

