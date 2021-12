Adriana LoPresti é a 1ª mulher Mestre em Direito na luta por igualdade

Mesmo com uma carreira sólida no direito, ela fala das dificuldades que enfrenta pelo fato de ser mulher | Foto: Sergio Mourão

Manaus (AM)- Para cumprir o que está na Constituição, com relação à igualdade, vozes femininas se levantam com suas histórias construídas com muita luta e perseverança. Entre elas está Adriana LoPresti Mendonça, primeira mulher mestre em direito pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Ela é a única na lista tríplice que vai definir um membro substituto para a classe dos advogados (biênio 2021/2023), em decorrência da renúncia do desembargador eleitoral Fabrício Frota Marques, no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM).

Mesmo com uma carreira sólida no direito, ela fala das dificuldades que enfrenta pelo fato de ser mulher. O preconceito e a discriminação, mesmo nos dias atuais, ainda são uma constante no cotidiano feminino. Adriana acredita que se envolver na luta para acabar com o preconceito é um dever da sociedade.

" A discriminação, muitas vezes, é velada. Já ouvi algumas vezes nos corredores dos fóruns coisas pejorativas direcionadas a advogadas, tais como 'O que essa mulher faz aqui?', 'Vá lavar uma louça, pilotar um fogão!'. Quando fui membro da Comissão Nacional da Mulher Advogada, em vários relatos, conheci vários casos em que profissionais eram até mesmo assediadas em seus locais de trabalho, ouvindo frases como 'uma advogada linda dessa pode pedir o que quiser'. Situações como essas não podem mais ser aceitas não só em nossa área de atuação, mas também em toda a sociedade. A discriminação existe e temos não só o direito, mas principalmente o dever de combatê-la " Adriana LoPresti, Mestre em Direito

Ao se tornar a primeira mulher mestre em direito pela Ufam, LoPresti recebeu muito carinho, fortalecendo uma rede de apoio onde mulheres se inspiram em outras e mostram que, apesar das dificuldades, é possível sonhar em chegar onde se almeja.

"Fiquei muito feliz e grata com várias mensagens de mulheres, não apenas me parabenizando, mas principalmente me dando apoio e incentivo. Saber de pessoas, algumas que até têm o sonho de fazer um mestrado, e conhecer histórias de mulheres que estão lutando para se consolidar em suas profissões, me enche de ânimo. Esse reconhecimento me enche de gratidão e me dá uma sensação de responsabilidade para continuar inspirando", completou.

Lançamento de livro

Em mais um canal de diálogo com quem admira seu trabalho, Adriana aparece como co-autora no livro "Trandisciplinaridade do Direito", que foi lançado nesta terça-feira (21). Ela enxerga a luta por um mundo mais justo para as mulheres não apenas como uma missão de carreira, mas também de vida.

"Nossas conquistas como mulheres são perceptíveis, entretanto ainda é preciso lidar com o preconceito, não só de toda a sociedade, mas também o interno, o de não acreditar ser capaz de conseguir um cargo maior, um salário compatível ou ser reconhecida pelo o que faz. Em sua maioria, homens não apoiam mulheres e o que é pior, mulheres não apoiam mulheres. A sociedade precisa mudar. Ensinem suas filhas, mas principalmente ensinem seus filhos que todos devem ter as mesmas oportunidades, os mesmos direitos e deveres. Nos cargos de gestão, de poder, ou qualquer outra vaga, que seja valorizada a meritocracia e não o gênero ou as suscetibilidades do profissional", ressaltou.

Para as profissionais do direito, ela destaca a importância da consciência sobre o verdadeiro papel da mulher na sociedade: o de protagonista.

