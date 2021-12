Morre terceira vítima de acidente de ônibus em Novo Airão

| Foto: Reprodução

Manaus (AM) - E mais uma passageira do ônibus que capotou em Novo Airão morreu nesta terça-feira (21). Emília Medeiros de Araújo, de 59 anos, é a terceira vítima do acidente. Ela estava internada no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus.

O acidente aconteceu no momento em que as pessoas voltavam da cerimônia de entrega da duplicação da rodovia AM-070, realizada no quilômetro 57, em Manacapuru, na segunda-feira (20). O motorista do ônibus perdeu o controle do veículo e virou na pista.

Além da mulher, o acidente vitimou, fatalmente, Raimundo Vanderley dos Santos Santiago, 46 anos, e Wallace Moreira da Silva, 36 anos, que morreram no local. Outras 28 pessoas ficaram feridas após o acidente.

Das quatro vítimas encaminhadas para hospitais de Manaus, três continuam internadas.

Um Inquérito Policial (IP) foi instaurado para apurar as circunstâncias do acidente. O Governo do Amazonas lamentou as mortes e presta apoio às famílias.

