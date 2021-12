Inspetoria Laura Vicuña recebem cestas básicas em Manaus

A ação contou com a presença da primeira-dama Taiana Lima | Foto: Breno Brandão/FPS

Manaus (AM) - A Inspetoria Laura Vicuña – Centro Social São Benedito recebeu mais de 200 cestas básicas na manhã desta quarta-feira (21) as quais vão beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pela entidade, que desenvolve ações sociais no Projeto Pró-Talento.

" Agradecemos ao nosso governador Wilson Lima e à primeira-dama Taiana Lima pela dedicação, amor, e tudo aquilo que eles fizeram e fazem pela a nossa instituição e pela a comunidade de São Benedito, como as entregas de equipamentos para realizarmos as nossas atividades, e alimentos que recebemos para aliviar a fome das pessoas que mais precisam. Por tudo isso, a nossa palavra é gratidão. " Irmã Socorro Naveca, diretora da Inspetoria Laura Vicuña

A ação contou com a presença da madrinha do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), primeira-dama Taiana Lima, que entregou as cestas básicas para as famílias presentes na sede da instituição, localizada no Beco Sião, 56, bairro Petrópolis, zona sul de Manaus.



" Estamos trabalhando para atender àqueles que mais precisam e encontram-se em momento de extrema vulnerabilidade social. Hoje entregamos estas cestas básicas, que irão beneficiar famílias que vivem nesta situação e são atendidas pela instituição. Tenham um Feliz Natal, que Deus abençoe o trabalho realizado pela Inspetoria Laura Vicuña, abençoe as pessoas que aqui realizam as atividades, e abençoe as famílias atendidas. Contem sempre conosco. " Taiana Lima, primeira-dama

A Inspetoria Laura Vicuña – Centro Social São Benedito, que atende crianças, adolescentes, jovens e adultos, oferece serviço de proteção social básica, atividades lúdicas, recreativas e alfabetização, cursos profissionalizantes como corte e costura, informática básica, recepcionista, agente de portaria, auxiliar administrativo, operador de caixa, montagem de computadores.

O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza atua fomentando projetos autossustentáveis, de geração de emprego, renda e inclusão social, que garantem os direitos dos idosos, crianças, adolescentes e pessoas com deficiência e pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica.

