Modernização da rodovia AM-070 incentiva setor primário e turismo

Manaus (AM) - Além de impulsionar a geração de emprego e renda e ser um atrativo para novos investimentos, a duplicação e modernização da rodovia AM-070 (Manoel Urbano) traz impactos positivos para áreas como o turismo e o setor primário dos municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão, na Região Metropolitana de Manaus.

Com investimentos na ordem de R$ 430 milhões, a rodovia foi inaugurada pelo governador Wilson Lima, no dia 20 de dezembro.

Quando assumiu a gestão, em 2019, Lima recebeu a obra com menos da metade concluída. A intervenção urbanística atravessou a gestão de quatro governadores, desde seu início em 2013.

Apenas nas comunidades situadas no entorno da Manoel Urbano, na área rural dos municípios, a duplicação da AM-070 vai beneficiar 2,6 mil famílias que vivem da agricultura familiar, de acordo com levantamento do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam).

A produtora rural Marilene Silva, 55, que garante o sustento da família de sete pessoas, afirma que a rodovia é uma vitória para as famílias que vivem da agricultura na região.



Moradora da comunidade do Arapapá, em Manacapuru, ela faz a renda mensal vendendo produtos como maxixe, melancia, banana e pimenta de cheiro.

" Nós queremos agradecer por ter saído essa estrada. Somos gratos, porque isso aqui melhorou bastante, eu creio que vai ter muito emprego, mais produtores vão poder fazer a sua criação para vender fora, porque nós precisamos ter esse recurso. Todos nós merecemos ter essa vida digna de a gente andar sem cair nos buracos. " Marilene Silva, produtora rural

De acordo com o diretor-presidente do Idam, Valdenor Costa, a expectativa é de que haja um incremento de até 200% na oferta de alimentos em Manaus, por causa da melhoria das condições de escoamento.

" Nessa região é um polo de horticultura, já foi criado um cinturão verde de Manaus. Manacapuru hoje é um polo de alta dinâmica de produção agropecuária, portanto, vem beneficiar milhares de produtores ao longo da rodovia, incluindo Novo Airão, Caapiranga, Anamã, toda essa microrregião do baixo Solimões será beneficiada, encurtando caminhos, melhorando o transporte de produtos perecíveis " Valdenor Costa, diretor-presidente do Idam

No município de Manacapuru, a modernização da rodovia vai facilitar, também, a produção das culturas da mandioca, mamão, guaraná e maracujá.

E, ainda, a produção de citros e a atividade pecuária de leite. A estrada também favorece o que se produz no ramal Nova Esperança, conhecido como o ramal das Granjas, que conta com um plantel de aproximadamente 600 mil aves.



Em Iranduba, a nova rodovia é um benefício para as famílias que têm como principais atividades a fruticultura, piscicultura e olericultura, além da produção de hortaliças, avicultura, bovinocultura, suinocultura e a ovinocultura.

Em Novo Airão, agricultores, criadores e piscicultores estão distribuídos em ramais e ao longo da AM-352, rodovia que começa na AM-070 e segue até a sede do município.

Farinha de mandioca, melancia, banana, macaxeira, peixe (tambaqui e matrinxã), horticultura, frango de corte e postura estão entre as principais atividades produtivas.

Há, ainda, o polo cerâmico-oleiro com indústrias instaladas entre Iranduba e Manacapuru.

Turismo

De acordo com o diretor-presidente da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), Sérgio Litaiff Filho, a duplicação da AM-070 também vai trazer impactos positivos para o turismo.

" O turismo é precedido de acessibilidade, conectividade. Com certeza, vai aquecer ainda mais o turismo desses três municípios, que já têm essa vocação natural do turismo de natureza, dos hotéis de selva. " Sérgio Litaiff Filho, diretor-presidente da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur)

Nas cidades diretamente beneficiadas pela estrada, chama a atenção as belezas naturais como a Praia do Açutuba, em Iranduba; e o Parque Nacional de Anavilhanas, em Novo Airão.

Em Manacapuru, o Festival de Ciranda atrai, todos os anos, turistas para o município.



A modernização da via dará segurança para que esses turistas acessem os atrativos, contribuindo diretamente com o aumento do fluxo de visitantes e o desenvolvimento do turismo.

