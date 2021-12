Saiba o funcionamento das unidades de saúde no fim de ano em Manaus

Manaus (AM) - Durante as datas comemorativas que ocorrem no Natal e no Ano Novo, as 25 unidades de urgência e emergência da Secretaria de Estado e Saúde de Manaus vão continuar funcionando normalmente em regime de plantão de 24 horas.

Vão funcionar as sete maternidades, as duas unidades de Pronto Atendimento (UPAs), os nove serviços de Pronto-Atendimento (SPAs) e os seis prontos-socorros. Também vai estar disponível o serviço de emergência do Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro (CPER).

Os casos de urgência de baixa e média complexidade vão ser atendidos nos SPAs e nas UPAs. Já os casos mais graves vão ser direcionados para os seis prontos-socorros, sendo três de adultos e a outra metade para o grupo infantil que vão funcionar de forma normal. As sete maternidades do estado também vão seguir sem alterações em seu horário de funcionamento.

Já as unidades que atendem consultas agendadas como os Centros de Atenção à Melhor Idade (Caimis), Policlínicas e os Centros de Atenção Integral à Crianças (Caics) vão retornar o atendimento nos dias 27 de dezembro e 3 de janeiro.

Os hospitais das fundações de saúde também vão atender nos dias 27 e 3 de janeiro apenas para casos de internação e emergência e vão funcionar em plantão de 24 horas.

A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) vai atender normalmente nesta sexta-feira (24) e no dia 31 de dezembro, das 7h às 16h. Já nos dias 24 e 25 de dezembro e os dias 1º e 2 de janeiro não haverá funcionamento. A sede do Hemoam está localizada na avenida Constantino Nery, 4.397, Chapada, zona Centro Sul de Manaus.

Nos 61 municípios do interior, os hospitais de urgência e emergência também vão funcionar diariamente em plantão de 24 horas.

