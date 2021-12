Peixe no Prato de Natal encerra com entrega de 10 toneladas em Manaus

Segundo Wilson Lima, as ações são necessárias enquanto durar a crise econômica causada pela pandemia da Covid-19. | Foto: Diego Peres/Secom

Manaus (AM) - O governador Wilson Lima comandou, nesta quinta-feira (23), as ações do programa Peixe no Prato Solidário que, nesta semana em que antecede o Natal, destinou 20 toneladas de pescado para, aproximadamente, 8 mil famílias em Manaus.

Nesta quinta-feira, a distribuição do pescado ocorreu no Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Dariana Correa Lopes, e no Colégio Militar da Polícia Militar (CMPM) IV - Escola Estadual Senador Evandro das Neves Carreira, no conjunto Viver Melhor, zona norte da capital.

Foram distribuídas 10 toneladas de pescado nos dois pontos, 5 mil cestas básicas, 2 mil abacaxis e mil caixas de chocolates do Natal Solidário.

" Hoje nós estamos fazendo a última edição deste ano do nosso Peixe no Prato, que é um programa para garantir segurança alimentar daquelas pessoas que mais precisam. Pescado, cestas básicas, abacaxis e outros produtos que são importantes para garantir uma ceia para essas famílias. " Wilson Lima, governador do Amazonas

Segundo Wilson Lima, as ações são necessárias enquanto durar a crise econômica causada pela pandemia da Covid-19.

" É muito importante essa ajuda, ainda mais por estarmos passando por um momento de pandemia. Todo mundo sabe que o Viver Melhor é uma comunidade muito grande, essa distribuição está sendo muito bem feita por estar dividida em duas etapas. Muito obrigado mesmo, o Viver Melhor é uma comunidade muito carente, o governador está de parabéns por olhar pela gente e saber que aqui tem pessoas de bem, que precisam desse olhar mais carinhoso. " Dyonatha Nunes, mecânico

Quem esteve presente teve a oportunidade de atualizar o cartão de vacinação contra a Covid-19. Na quarta-feira, mais de 500 doses foram aplicadas durante a entrega dos alimentos.



A edição especial na semana do Natal teve início na quarta-feira, na zona oeste, no CMPM III – Escola Estadual Wadocke Fricke de Lyra e no Conjunto Cidadão 10, na Escola Estadual Karla Patrícia Barros de Azevedo, onde foram distribuídas as outras 10 toneladas.

De acordo com Wilson Lima, o Peixe no Prato Solidário complementa as ações do Governo do Amazonas para colocar comida na mesa dos amazonenses.

Por meio do Auxílio Estadual que agora é permanente, o Estado está distribuindo 300 mil cartões para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza que dá direito ao valor mensal de R$ 150.



Além disso, neste mês, o governador inaugurou duas unidades do Restaurante Prato Cheio, no município de Manacapuru e Autazes, onde as pessoas pagam o valor simbólico de R$ 1 por refeição.

O programa Peixe no Prato Solidário do Governo do Amazonas é coordenado pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), em parceria com a Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror).

