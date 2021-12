Carreta Vacina Amazonas segue na Praça da Polícia até 30 de dezembro

O posto de vacinação itinerante chegou à marca de 7.844 doses aplicadas até dia 22 de dezembro | Foto: Rodrigo Santos/SES-AM

Manaus (AM)- A Carreta Vacina Amazonas permanece na Praça Heliodoro Balbi – Praça da Polícia, até o dia 30 de dezembro, para aplicação de doses da vacina contra a Covid-19.

A unidade móvel tinha previsão de funcionar no local até hoje (23). Por conta do recesso natalino não haverá vacinação na Carreta nos dias 24, 25 e 26, e o funcionamento retorna na segunda-feira (27).

A Carreta Vacina Amazonas está instalada no Centro de Manaus desde o dia 8 de dezembro, funcionando todos os dias, das 9h às 16h. Neste período, foram aplicadas, até ontem (22), quase 8 mil doses dos imunizantes, com mais da metade sendo de pessoas que buscaram a aplicação da dose de reforço.

" A ação de vacinação tem o objetivo de oportunizar a vacinação próximo à população, a fim de completar o esquema vacinal. A carreta vai estar na Praça da Polícia até o dia 30. Reforçamos que você não deixe de se vacinar, porque a vacina é a arma mais eficaz contra a Covid-19 " Anoar Samad, secretário de Estado de Saúde (SES-AM),

A carreta é a nova estratégia do Governo do Amazonas, por meio da SES-AM, em parceria com a Prefeitura de Manaus, para oportunizar a vacina mais próximo da população, para aumentar a cobertura vacinal de primeira e segunda doses e dose de reforço.

O posto de vacinação itinerante chegou à marca de 7.844 doses aplicadas até dia 22 de dezembro, sendo 963 de primeira dose, 2.317 de segunda dose e 4.564 de dose de reforço.



Leia mais:

Carreta do Vacina Amazonas é inaugurada em Manaus

Manaus terá 53 pontos de vacinação na semana do Natal