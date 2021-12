Marcelo Ramos destina emendas para revitalizar unidades de saúde no AM

Entre os anos de 2019 e 2020, as emendas do parlamentar contemplaram, prioritariamente, a área de Saúde do Amazonas | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Em reunião com a secretária municipal de Saúde de Manaus, Shadia Fraxe, e o subsecretário da pasta, Djalma Coelho, o vice-presidente da Câmara, o deputado federal amazonense, Marcelo Ramos, anunciou a liberação de emendas parlamentares, que totalizam R$ 15 milhões, para a aplicação nas reformas de quatro Policlínicas, duas UBSs – Unidades Básicas de Saúde e na construção de uma nova base do Samu.

" Trouxe a notícia à secretária de Saúde de que a Ordem Bancária já foi efetivada nesta quinta-feira (23), o que significa que os recursos já estão disponíveis à Prefeitura para um investimento importante na saúde de Manaus. " Marcelo Ramos, deputado federal

As unidades de saúde beneficiadas serão Policlínicas Castelo Branco, Comte Telles, Djalma Batista e José Antônio da Silva. Já as UBSs que receberão obras de reforma são Nossa Senhora do Livramento, Ada Viana, Comunidade Nossa Senhora de Fatima, que também ganhará uma nova Base do SAMU, custeada também com emendas de Marcelo Ramos.

Entre os anos de 2019 e 2020, as emendas do parlamentar, que somaram no período mais de total destes R$ 180 milhões, contemplaram, prioritariamente, a área de Saúde do Amazonas.



