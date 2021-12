Ex- moradores do Monte Horebe recebem antecipação do auxílio-aluguel

O auxílio será pago em dois dias, em nove agências de Manaus | Foto: Divulgação/Suhab

Manaus (AM)- As famílias do Monte Horebe receberão a antecipação do pagamento do auxílio-moradia de janeiro de 2022, nos dias 27 e 28 de dezembro.

Segundo o diretor-presidente da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), João Coelho Braga, a antecipação foi autorizada pelo governador Wilson Lima para evitar que esses beneficiários ficassem com os seus aluguéis em atraso.

" Com o fechamento do sistema financeiro do Estado para o Balanço Anual, essas famílias só iriam receber o auxílio de janeiro em fevereiro, o que causaria transtornos junto aos donos dos imóveis alugados " João Coelho Braga, diretor-presidente

O auxílio será pago em dois dias, em nove agências do Banco Bradesco para receber a parcela. O Estado está disponibilizando recursos no valor de R$ 1.319.400, para o pagamento do mês de janeiro de 2022 a 2.199 famílias.

Pagamentos

Para receber o benefício, concedido mediante ordem bancária nominal, os beneficiários devem ir à agência do banco Bradesco designada, na data definida conforme listagem, a partir das 10h, munidos de RG e CPF, apresentando ainda certidão de casamento e/ou averbação de divórcio, em caso de mudança de nome.

As listagens de nomes, por ordem alfabética e com indicação dos endereços das nove agências do Bradesco, nas quais os beneficiários irão receber a parcela, estão disponíveis no site da Suhab, no endereço www.suhab.am.gov.br, com acesso direto pelos links abaixo:

Dia 27: https://www.suhab.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/27-DEZ-LISTA-DE-PAGAMENTOS-MONTE-HOREBE.pdf

Dia 28: https://www.suhab.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/28-DEZ-LISTA-DE-PAGAMENTOS-MONTE-HOREBE.pdf

A Suhab continua com o processo de atualização cadastral dessas famílias. Até o momento, 1.380 pessoas efetivaram a atualização via internet.

A área de Serviço Social do órgão alerta que é fundamental que todos realizem o procedimento, pois essa atualização cadastral validará a prorrogação de mais seis meses do Termo Aditivo do Auxílio-aluguel.

Os beneficiários precisam fazer sua atualização cadastral via link que está disponível para ser utilizado tanto por smartphone ou computador.

O atendimento presencial para essa prorrogação não está previsto, somente se for extremamente necessário e mediante agendamento prévio. Segue o link para realização da atualização cadastral: http://cadastro.suhab.am.gov.br/

Qualquer dúvida quanto ao link de atualização cadastral, os beneficiários podem entrar em contato por meio dos telefones: (92) 98422-3705 e (92) 3647-1008 ou por email: [email protected]

