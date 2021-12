‘Nota Premiada Manaus’ sorteia R$ 182 mil em sua última premiação

Os sorteios da campanha continuarão em 2022. | Foto: Marcely Gomes/Arquivo Semcom

Manaus (AM) - Os nomes dos 28 felizardos do sorteio Especial de 2021 da campanha Nota Premiada, da Prefeitura de Manaus, já estão disponíveis no site: http://notapremiada.manaus.am.gov.br .

As premiações dessa última extração do ano, ocorrida nesta quarta-feira, 22/12, somam R$ 182 mil em dinheiro, que serão entregues aos sorteados e suas respectivas instituições sociais indicadas.

O sorteio teve como base os números da Loteria Federal sorteados no último sábado, dia 18/12.

Maria Monica de Lima Santos foi a grande felizarda do prêmio especial e receberá da Prefeitura de Manaus o prêmio de R$ 50 mil.

A sortuda indicou o Lar das Marias para ganhar o prêmio social que equivale a 40% do prêmio especial, R$ 20 mil.

O segundo maior prêmio, de R$ 20 mil, será pago ao Carlos Alberto Teixeira, que indicou a casa Vhida para receber o prêmio social de R$ 8 mil.

Ericles Ernandes de Albuquerque e Isaacklin dos Santos Figueredo foram os sorteados dos dois prêmios de R$ 10 mil.

O primeiro também indicou a Casa Vhida, e o segundo entregará a premiação social à Casa Mamãe Margarida.

A lista completa de ganhadores desse sorteio, incluindo os 20 prêmios de R$ 1 mil, já está disponível no site da campanha ( notapremiada.manaus.am.gov.br ).

Continuidade

O secretário Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Clécio Freire, informou que os sorteios da campanha continuarão em 2022.

O primeiro já está marcado para o dia 26 de janeiro.





" Nos próximos dias divulgaremos o cronograma completo com as datas dos sorteios mensais. " Clécio Freire, secretário Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef)

Para concorrer é necessário realizar um breve cadastro na página da campanha ( http://notapremiada.manaus.am.gov.br ).

Ao preencher os dados, o cidadão já deverá escolher uma das instituições listadas para também ser premiada caso seja sorteado.

Realizado o cadastro, o cidadão já pode pedir para incluir seu CPF nas suas Notas Fiscais de Serviços, que podem ser exigidas em quaisquer estabelecimentos prestadores de serviços da capital como: escolas, cursinhos, clínicas médicas, academias de ginástica, cinemas, mecânicas, salões de beleza, entre outros.



A lista completa de prestadores de serviços que são obrigados a emitir o documento fiscal está disponível no site da campanha Nota Premiada Manaus na internet.

A cada R$ 15 acumulados em serviços acobertados por documentos fiscais registrados com o CPF, o participante receberá um cupom eletrônico para participar dos sorteios.

Poderão ser acumulados a quantidade máxima de 200 cupons eletrônicos por período de apuração.

O sorteio dos cupons contemplados será efetuado de forma eletrônica com base em números sorteados em extração da Loteria Federal.

Leia mais:

Campanha Nota Fiscal Amazonense realiza sorteio no dia 15 de dezembro

Milionário em 2022? Apostas para Mega da Virada começam hoje (16)