PAC Digital e ações itinerantes reforçam a cidadania do Governo do AM

Diversos municípios do Amazonas receberam mutirões de cidadania neste ano. | Foto: Divulgação/ Sejusc

Manaus (AM) - Durante o ano de 2021, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), que coordena 13 unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PACs), emitiu 75.566 unidades de Registro Geral (RG), entre 1ª e 2ª via, além de ter realizado o lançamento do aplicativo PAC Digital, que otimiza os agendamentos dos serviços.

Lançado no dia 11 de outubro pela plataforma Sasi, o PAC Digital que tem como objetivo realizar agendamentos de 1ª e 2ª vias de RGs, já realizou 53.064 agendamentos por meio do aplicativo.

A secretaria executiva de Cidadania da Sejusc (Secid) também realizou estudos técnicos para a ampliação dos serviços no interior, como o PAC Tefé (a 523 quilômetros de Manaus), que já está pronto e previsto para ser inaugurado em janeiro de 2022, com serviços de emissão de RGs e de órgãos essenciais, como Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) e Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).



Segundo a secretária titular da Sejusc, Mirtes Salles, levar cidadania para todos do estado, de forma mais acessível, é um dos compromissos que o Governo do Estado tem com a população Amazonense.

" Desde o retorno das atividades, por conta da pandemia da Covid-19, o Governo do Estado vem trabalhando incansavelmente para garantir a cidadania a todos da capital e municípios, de forma mais acessível possível. E esse é um dos compromissos que nós assumimos com muito trabalho. " Mirtes Salles, secretária titular da Sejusc

Além disso, em outubro foi realizado um processo de revitalização na unidade do PAC Compensa, reinaugurado na sexta-feira (17/12), com melhorias estruturais para atender a população amazonense. Depois da unidade da Compensa, o cronograma prevê melhorias nos PACs Alvorada e Educandos.



A titular da Secid, France Mendes, ressaltou que a modernização nas unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão tem como objetivo oferecer conforto e comodidade ao público usuário dos serviços oferecidos, bem como promover, também, melhores condições de trabalho aos servidores e parceiros da Sejusc.

Interior

Diversos municípios do Amazonas receberam mutirões de cidadania neste ano.

As ações contemplaram moradores de Humaitá, Autazes, Coari, Atalaia do Norte, Parintins, Manacapuru, Presidente Figueiredo, Itacoatiara, São Gabriel da Cachoeira, Novo Remanso, Borba e Rio Preto da Eva.

Ampliação

As obras do PAC Tefé começaram no mês de agosto deste ano com previsão para ser inaugurado em janeiro de 2022.

A unidade deve atender os moradores de seis municípios próximos, sendo eles, Maraã, Alvarães, Fonte Boa, Uarini, Juruá e Japurá.

Leia mais:

PAC da Compensa é entregue à população totalmente reformado

Fique atento! Perfis que cobram por agendamento nos PACs são falsos