Amazonas é o segundo no Norte em mortes por choques elétricos

O Amazonas fica apenas atrás do Pará em número de mortes | Foto: Reprodução

Manaus (AM)- Acidentes que envolvem choques elétricos podem ser fatais. Com base no relatório da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel), em 2020, o Amazonas chega ao segundo lugar de casos de mortes de acidentes desta natureza.

Em 2020, o total de mortes por acidentes de origem elétrica é de 691 casos, sendo 26 por incêndios por sobrecarga e 47 por descarga atmosférica no Brasil. A maioria das pessoas tinham entre 31 e 40 anos de idade.

Na região Norte, os casos correspondem a 14%. O Amazonas registrou 21 casos de morte por choque elétrico e ficou atrás somente do estado do Pará com 28 casos.

A faixa etária que mais morre por choque elétrico é considerada a mais produtiva no relatório, as vítimas possuem entre 21 e 50 anos, o que corresponde a 70% das mortes.

A maioria das mortes são causadas por fios partidos ou sem isolamento, em segundo lugar estão choques relacionados ao manuseio de eletrodomésticos e eletroeletrônicos.

Dados mostram que os aparelhos que mais causam acidentes fatais são: carregadores de celular e máquinas de lavar/tanquinho. Ambos os casos têm relação com instalação ou manuseio de forma incorreta.

Incêndios por sobrecargas

A região Norte fica atrás das demais regiões brasileiras, com 69 casos de incêndios por sobrecargas, sendo quatro deles com mortes. A região que lidera é o Sudeste.

No Amazonas foram contabilizados 25 casos de incêndios desta natureza em 2020 e um com morte. O Estado lidera este percentual na região.

Neste os equipamentos eletrodomésticos e eletroeletrônicos que mais causam incêndios por sobrecarga de energia são os ventiladores e ar-condicionado, com 99 casos em 2020, sendo 9 mortes.

A grande maioria das vítimas possuíam de 0 a 5 anos, ao todo, 12 vítimas com essa faixa etária em 2020.

Casos em Manaus

Não é difícil encontrar histórias de pessoas que morreram por conta de choques elétricos. Em março de 2021, um caso chocou moradores do Petrópolis que quase vitimou crianças.

O herói que doou a vida pelos pequenos tem nome. Éden Menezes, de 38 anos, conhecido como ''Puma'', passou a ser chamado de ''Herói do Petrópolis''. Ele salvou três crianças que brincavam em um pula-pula .

O herói que doou a vida pelos pequenos tem nome | Foto: Reprodução

O brinquedo foi atingido por um fio elétrico desencapado. Ele viu as crianças e as salvou. Éden foi atingido várias vezes pelo choque elétrico mas insistiu em resgatar cada criança.

Dois meses depois, Cristiano de Paula, de 32 anos morreu nas dependências de um supermercado na rua Amazonas, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. Ele estava realizando a manutenção na fiação de um dos condicionadores de ar do local. Cristiano era eletricista.

O proprietário do supermercado relatou que contratou o eletricista para prestar o serviço terceirizado e que possivelmente ele tenha pegado em uma fiação descascada e acabou morrendo.

Em 2020, um casal entrou para a triste estatística de mortes por choque elétrico . Um fio de alta tensão se desprendeu e causou a tragédia na comunidade do Pau Rosa, no quilômetro 9 da BR-174 que faz o trajeto que liga Manaus/Boa Vista.

O homem foi o primeiro a ser atingido pelo fio e morreu eletrocutado. Quando a esposa viu a situação do marido foi tentar ajudar saindo da cama onde dormiam e também foi vítima da descarga elétrica.

O filho mais velho de 19 anos ainda tentou salvar os pais, mas levou um choque durante a ação. Ele desmaiou e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou o atendimento do jovem que sobreviveu.

Como evitar acidentes

O eletricista profissional que atua há mais de 30 anos no ramo em Manaus, João Porfirio, de 69 anos, explica que somente uma pessoa capacitada deve manusear ou realizar algum trabalho que envolva eletricidade.

Ele menciona a Norma Regulamentadora n°10 - NR 10 (Segurança em Instalações e Serviços de Eletricidade), que foi elaborado pela Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) e integra o projeto piloto “AIR na Economia Já” do Ministério da Economia desenvolvido em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP).

Ferramentas e equipamentos certos diminuem os riscos de acidentes fatais | Foto: Reprodução

A pasta aponta que entre janeiro de 2011 e dezembro de 2020, foram registrados, aproximadamente, 61 mil acidentes ocasionados pela exposição à energia elétrica, com 1.454 óbitos registrados nesse período. A mediana foi de 6.128 acidentes por ano, média de 6.088 acidentes e desvio padrão de 784. Em média foram registrados 17 acidentes por dia relacionados à exposição à energia elétrica.

João explica que o eletricista precisa realizar o curso NR 10, estar com os materiais de segurança como capacete, roupas especiais, cinto, luvas e os demais EPI's que garantem a segurança do trabalhador. Ou seja, qualquer pessoa que não tenha a formação e os equipamentos corretos, não devem realizar nenhum trabalho que envolva energia elétrica.

" Quando o eletricista vai fazer serviço elétrico não pode fazer só. É necessário que o serviço seja feito por duas pessoas especializadas. Pois, um socorre o outro em casos de acidente. Cada um vai saber o que fazer " João Porfirio, eletricista profissional

Em casos em que se vê uma pessoa sendo eletrocutada é preciso saber de alguns passos para ajudar no salvamento da vítima.

O primeiro passo é cortar ou desligar a fonte de energia e nunca, em hipótsese alguma, tocar na vítima. Em seguida, a pessoa dever ser afastada da fonte elétrica que ocasionou o choque, usando materiais não condutores e secos como a madeira, o plástico, panos grossos ou borracha.

Em terceiro lugar, chamar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Se a vítima estiver consciente, tenta acalmá-la até a chegada da equipe médica. Se a pessoa estiver inconsciente, mas há sinais de respiração, deite-a de lado, em posição lateral de segurança.

Se estiver inconsciente e não respirando: inicie a massagem cardíaca e a respiração boca-a-boca. Continue fazendo o passo anterior até a chegada da ajuda médica.

De olho em casa

Outra forma importante de evitar acidente é ficar atento para imóveis que possuem mais de dez anos e que ainda utilizam tomadas de dois pinos.

Para não correr o risco de uma morte por choque elétrico, a instalação elétrica deve ser muito bem planejada e dimensionada.

Entre os sinais estão: fios desencapados, Disjuntores desarmando frequentemente, fios esquentando, cheiro de queimado, pequenos choques elétricos e quedas e energia sem motivo.

Leia mais:

Concessionária indenizará famílias de vítimas de choque

Assaltante morre eletrocutado e fica pendurado em parede