Como a diminuição dos ¨Rios Voadores¨ impacta no preços dos alimentos?

Manaus (AM) - A Amazônia é uma das maiores florestas tropicais do mundo e é caracterizada por sua grande biodiversidade. Porém, o que muita gente desconhece é a sua potencialidade em promover e distribuir umidade de água para diversas regiões do Brasil por meio do fenômeno conhecido como “rios voadores”, diretamente ameaçado com o avanço do desmatamento na Amazônia. A alteração do volume dos "rios aéreos" pode causar diversos problemas tanto para a produção de alimentos quanto por acarretar no desequilíbrio climático.



De acordo com o professor da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e doutor em ecologia de ecossistemas, Jair Maia, o conceito de rios voadores já era aplicado em alguns lugares do mundo desde a década de 70, época em que alguns pesquisadores já preconizavam a existência do fenômeno. “Essencialmente é quando se tem uma massa de umidade saindo de um lugar para o outro, especificamente de um bioma para o outro”, diz o professor.

Apesar de não ser visivelmente perceptível, os rios voadores estão presentes na atmosfera e são formados pela umidade produzida pela Floresta Amazônica. Conforme explica o projeto “rios voadores” em parceria com a Petrobras, o fenômeno é definido por ser cursos de água atmosféricos invisíveis constituídos de massas de ar carregadas de vapor de água.

Por meio dos ventos, esse volume de vapor de água é conduzido, juntamente com as nuvens, e direcionado para diversas regiões do país, principalmente para o centro-oeste, sudeste e sul.

Origem dos rios voadores

Tudo inicia a partir da umidade evaporada do oceano Atlântico que é puxada pela Amazônia, por meio dos ventos alísios, para dentro do continente. Conforme a umidade vai caindo sobre a terra em forma de chuva, a Floresta Amazônica acaba retendo a água nas folhas das árvores e no solo.

Essa quantidade de água retorna para a atmosfera em razão do processo de evapotranspiração, o qual o calor do sol sob a floresta faz com que a água contida nas folhagens das árvores da Amazônia evapore. Consequentemente, o vapor de água recarrega o ar que é transportado para o oeste até colidir com o paredão de montanhas de mais de 4 mil metros que forma a Cordilheira dos Andes.

Conforme o professor Jair Maia, o desvio de umidade em direção as regiões Centro-Oeste e Sudeste só ocorre porque existe os Andes.

" Se não fosse essa falha geológica da plataforma da América do Sul, essa umidade passaria direto para o pacífico e a região do Sudeste ficaria deserta, assim como acontece em vários cantos do mundo nessa mesma latitude. A América do Norte, por exemplo, tem alguns desertos, já a América do Sul não há a presença de desertos porque existe os Andes " diz o professor.,

Desmatamento



De acordo com o professor Jair Maia, já era debatido entre os cientistas e pesquisadores há pelo menos 15 anos que o avanço do desflorestamento na Amazônia traria uma série de consequências desastrosas para o Brasil por afetar o funcionamento dos rios voadores, responsáveis por derramar um volume de umidade em diversas regiões do país. Um desses problemas é o aumento de grandes tempestades.

"Vai ter mais circulação do oceano atlântico sul provocando grandes tempestades, pois quando se perde a força desse vento que desce quente e úmido, acaba permitindo que o vento frio e seco que vem do atlântico sul entre mais no Brasil e quando eles se encontram acontecem grandes precipitações de chuva que antes não aconteciam, diz o professor Jair Maia.

Para o professor, a não distribuição de umidade pela redução do processo de evapotranspiração afetado pelo desmatamento da Floresta Amazônica afeta diretamente a produção agrícola e a pecuária, atividades econômicas predominantes no Sudeste e Centro Oeste.

" Os rios voadores servem de repositórios e distribuidores de umidade para algumas regiões importantes do Brasil, como uma parte do Pantanal, do Centro Oeste e o Sudeste. O Brasil é um pais que vive de commodities então, consequentemente, se você tem a falta de fornecimento de água nessas regiões ocorre um problema grave, não só para a agricultura, mas a pecuária " diz o professor.,

Além disso, o professor também ressalta que a diminuição da quantidade dos rios voadores tem como consequência a redução de chuvas, o que vai impactar tanto o pequeno agricultor quanto os maiores agricultores, pois há o aumento de despesas com a irrigação. Dessa forma, com o aumento dos custos operacionais e a diminuição da produtividade há como resultado a alta dos preços dos alimentos.



