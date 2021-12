Mais de 2 mil escolas do AM recebem novos aparelhos de ar-condicionado

Além da entrega de novos aparelhos, foi realizado o trabalho de manutenção preventiva e corretiva de 2.987 máquinas | Foto: Gabriel Andrade / Seduc-AM

Manaus (AM) - No período de julho a setembro de 2021 foi realizado uma força-tarefa para atendimento das escolas da rede estadual com manutenção e instalação de novos aparelhos de ar-condicionado.

A operação, idealizada para atender as demandas referentes ao verão amazônico, garantiu a entrega de 2.175 mil novas máquinas da rede estadual.

Na capital, foram entregues 684 novos equipamentos, distribuídos em 125 escolas; e no interior, 229 unidades escolares, em 45 municípios, receberam 1.491 novas máquinas.

A ação foi fruto de uma determinação do governador Wilson Lima para atender às demandas do "verão amazônico" que, naturalmente, crescem durante o período.



Todos os anos a demanda cresce devido às altas temperaturas registradas e que, muitas vezes, sobrecarregam as máquinas.

Além da entrega de novos aparelhos, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto realizou, ainda, o trabalho de manutenção preventiva e corretiva de 2.987 máquinas.

A Escola Estadual Dom Milton Pereira Corrêa, localizada no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus, foi uma das unidades de ensino a receber as atividades da força-tarefa.

A escola recebeu seis novos aparelhos de ar-condicionado e serviços de manutenção e limpeza em, aproximadamente, 71 máquinas.

De acordo com a gestora Maria das Graças, um dos aparelhos de ar-condicionado foi instalado na sala de apoio da escola:

" Além da manutenção em todos os aparelhos instalados nas salas de aula, também instalamos um ar-condicionado na sala dos professores, o que dá mais comodidade durante as atividades. " Maria das Graças, gestora

Além dos novos aparelhos, as máquinas da Escola Estadual Dom Milton Pereira Corrêa receberam troca de gás, peças e carenagem, juntamente a serviços de lavagem e de conservação.

Interior

Já no interior, além da entrega de 1.491 novas máquinas, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto realizou manutenção em 1.505 aparelhos.

Uma das escolas que recebeu novos aparelhos em Parintins foi a Escola Estadual Ryota Oyama.

Para a gestora da unidade, Maria do Carmo Oliveira, a medida melhorou o ambiente escolar e motivou os 602 alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, além dos profissionais.

" Todas as nove salas de aula agora estão com dois aparelhos de ar-condicionado. São dois fatores em que a criança não produz: fome e calor. A nossa merenda está toda em ordem, não falta gás, todo dia tem alimentação. Agora, com as salas climatizadas, estão todos muito felizes e aprendendo bem. " Maria do Carmo Oliveira, gestora da unidade

