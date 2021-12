Em Beruri, igreja sofre vandalismo e tem imagens de santos destruídas

Imagens dos santos fora depredadas pelos vândalos. | Foto: Divulgação

Beruri (AM) - A intolerância religiosa tem tirado o sossego de moradores de Beruri (distante 173 quilômetros de Manaus), quando a capela de São Pedro foi alvo do ataque de vândalos, que destruíram a imagem de Nossa Senhora Aparecida e de São Pedro, na última terça-feira (21).

De acordo com o pároco da igreja, Delaci Araújo, por volta das 17h, ele e membros da capela encontraram o local arrombado e objetos sagrados jogados no chão e do lado de fora da capela.

“Como tinha feito batizado ainda tinha a água benta para os fiéis levarem para suas casas. A água benta foi derramada. Um ventilador foi arrancado e amarrado com o próprio fio ficando pendurado na porta de entrada da igreja”, afirmou o religioso.

A imagem de Nossa Senhora Parecida teve o manto e coroa retirados. A cabeça e as mãos da santa também foram quebradas. Já a imagem de são Pedro, foi quebrada na área do pescoço. A cabeça do santo só não foi totalmente arrancada porque a estrutura de ferro interna da imagem não permitiu.

A imagem de Nossa Senhora Aparecida teve a cabeça arrancada, junto com as mãos. O manto da santa também foi atirado ao chão. | Foto: Divulgação

O sacrário também foi alvo de ataques. Ele foi aberto e as hóstias foram espalhadas em cima de uma mesa. Por um buraco feito no forro da sala de sacristia, os criminosos entraram e jogaram cálice, ambulas, alfaias, ostensório e galhetas pela janela.

Intolerância

Na visão do pároco, o fato de nada ter sido roubado da capela, configura a intolerância religiosa. “Pela cena que encontrei na igreja parecia um ato macabro. Isso não é só um vandalismo, é um crime, a nossa Constituição Federal nos garante o direito de expressão religiosa. Arrombaram o nosso templo para fazer esse tipo de coisa ... estamos em oração, já tinha acontecido várias vezes arrombamentos e assaltos em nossas capelas. Mas um ato de entrar em uma igreja para profanar sem furto foi a primeira vez”, desabafou o religioso.

Grupo

O pároco Delaci Araújo acredita, ainda, que o ato tenha sido realizado por mais de uma pessoa, devido aos estragos causados. A missa natalina do dia 25 teve de ser transferida para outra comunidade e um Boletim de Ocorrência (B.O) foi registrado.

Investigação

O caso está sendo investigado na Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município, onde o gestor da área, Fabiano Andrade, informou que o autor do crime teve acesso ao local por uma das janelas.

"Não há câmeras de segurança nas proximidades da igreja. O caso está investigado, e os moradores estão sendo ouvidos para relatar sobre o ocorrido, mas ainda não há suspeitos. As diligências em torno do fato irão continuar. Mais informações não podem ser repassadas no momento", afirmou Andrade.

