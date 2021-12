A confraternização de Natal pode se tornar um momento tóxico?

Esse cenário comumente repassado nos comerciais, filmes e séries pode dar a entender que todas as famílias seguem o mesmo tipo de convívio tranquilo e feliz. | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - No Natal, muitas famílias se reúnem em um espaço onde há muita comida, trocas de presentes, e um convívio alegre com os familiares. Esse cenário comumente repassado nos comerciais, filmes e séries pode dar a entender que todas as famílias seguem o mesmo tipo de convívio tranquilo e feliz.



Porém, nem todos os grupos familiares possuem as mesmas relações. Algumas convivências podem estar carregadas de desavenças e discordâncias e em razão disso, de acordo com a psicanalista Rosaida Bonfim, a celebração pode se transformar em um momento tóxico o que leva muitas pessoas a optarem pelo distanciamento no dia do Natal.

É assim que o estudante, Lucas Souza, de 20 anos vai passar a data comemorativa. Após tantas brigas e discussões com a mãe, durante o ano, o jovem resolveu que vai comemorar o Natal na casa da família da namorada. Um dos principais motivos da convivência conflituosa entre eles é a questão da moradia, pois a mãe já não quer mais que o filho more na casa.

“Eu acabo tendo que ceder minhas opiniões porque eu estou embaixo do teto de outra pessoa que infelizmente não tenho um vínculo familiar muito forte. Isso faz com que eu me sinta reprimido. Eu acho que o motivo principal para eu optar pela distância nesse Natal é justamente para não correr o risco de deteriorar ainda mais essa relação com minha mãe”, conta o estudante.

Desavenças no Natal

Para a psicanalista Rosaida Bonfim, os conflitos familiares podem ocorrer por diversos motivos, afinal cada pessoa tem uma personalidade diferente, como também experiências e visões de mundo únicas. Caso se choquem com outras ideias divergentes é possível que surjam desavenças entre os familiares e os parentes, o que prejudica a união harmoniosa no Natal.

“Diante de tantas personalidades, pensamentos e traumas, algumas pessoas até preferem se isolar e não participar das festas em família no Natal”, afirma Rosaida Bonfim. Além disso, há as tensões familiares que se originam antes do período natalino e que acabam sendo refletidas no decorrer do dia festivo.



“Basta algo acontecer durante o evento como uma palavra mal-intencionada para servir de gatilho e gerar e sentimentos guardados por acontecimentos anteriores. Esses sentimentos podem vir até mesmo desde a infância. Isso vai sendo guardado até que surge algo como uma palavra que aciona esse gatilho”, diz a psicanalista.

Como resolver os conflitos

A psicanalista Rosaida explica que quando acontecem os desentendimentos, ainda mais nos núcleos familiares, é preciso analisar cada contexto. Caso a tensão no relacionamento evolua para uma crise mais acentuada, Rosaida recomenda ser necessário repensar se vale a pena continuar com esse convívio.

Porém, em situações que ainda é possível resolver os desentendimentos por meio da conversa, a psicanalista afirma que vale a pena tentar dialogar para que ocorra uma confraternização natalina tranquila e harmoniosa.

“Se for algo que com uma conversa pode se resolver por que não tentar? A época do Natal é uma época propícia para as pessoas se perdoarem e demonstrarem o seu amor e o seu carinho por meio de presentes e de abraços. É uma época propícia paro amor e para o perdão”, afirma a psicanalista.

Também ressalta que se a intenção na data comemorativa seja de confraternizar com os familiares ou amigos é preciso prestar atenção nos gestos, assuntos e ações que possam provocar situações de conflitos.

"A magoa e a discussão ficariam para outro momento. Então quando a gente entende isso a gente compreende que o natal seria uma festa de amor e de troca de presentes, de oração e de ceia. Essa é a intenção do natal e não um ambiente de discussões e problemas mal resolvidos”, explica a psicanalista.

