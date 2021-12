Homem desaparece após sair de casa para comprar pão em Manaus

Informações podem ser dadas ao número 181 | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops) solicita a colaboração da população na divulgação da imagem de Franciney Melo da Costa, de 43 anos, que desapareceu na quarta-feira (22), por volta das 6h30, após sair da casa onde mora, na rua 73, bairro Novo Aleixo, zona norte da capital, para ir comprar pão.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado no 27º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e, depois, transferido à Deops, Graciete Vasconcelos Gonçalves, 54, companheira do desaparecido, informou que ele saiu de casa para comprar pão, mas não retornou, e os familiares não tiveram notícias sobre o paradeiro dele.

Ainda conforme o registro, a última vez em que ele foi visto, estava trajando um calção azul e blusa de manga curta, na cor verde.

A delegada Catarina Torres, titular da Deops, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Franciney, que entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A Deops está situada nas dependências do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na avenida Professor Nilton Lins, conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona centro-sul da cidade.

