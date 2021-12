Centro de Manaus tem grande movimentação na véspera de Natal

Ruas do centro da capital amazonense foram marcados por fortes fluxos de pessoas | Foto: Reprodução





Manaus (AM) - A movimentação no Centro de Manaus, na avenida Eduardo Ribeiro, na tarde desta sexta-feira (24) amanheceu intensa. Muitas pessoas correram para fazer as compras na véspera de Natal para aproveitar as promoções disponíveis nas lojas.



O período natalino além de ser uma data especial para passar o tempo com a família e os amigos também acaba sendo importante para o comércio que sofre grande movimentação e procura por parte da população em busca de itens como roupas e sapatos.

Sem tempo para de fazer as compras ao longo da semana, a estudante Maria Eduarda de 20 anos foi uma das pessoas que aproveitou esta sexta-feira para adquirir os presentes da família.

" Eu só tinha hoje para comprar a minha roupa de natal e os presentes para minha família, então resolvi enfrentar essa multidão e vir até aqui. Eu já imaginava que estaria bem lotado, então vim pronta para enfrentar as filas " afirma a estudante.,

Já o aposentado, José Eduardo Feitoza, 73 anos, foi às ruas acompanhar a companheira para fazer as compras de fim de ano e teve que enfrentar o grande fluxo de pessoas concentrada na Avenida Eduardo Ribeiro.

“Eu vim aqui acompanhar a minha esposa e realmente está uma loucura. A gente veio comprar alguns presentes, que não deu tempo de comprar durante a semana. Ano que vem não pretendo fazer isso, porque é muito estresse e muita gente junta no mesmo lugar e nesse momento de pandemia, não era o ideal vir até aqui”, comenta.

Comércio em alta

De acordo com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDLM), Ralph Assayag, muitas pessoas ficaram interessadas em fazer as compras no Centro, local que havia perdido a procura no mesmo período no ano passado.

“Com a melhoria do local, cerca de 59% das pessoas estão indo ao Centro. O que mais vai ser comprado é vestuário e calçado, mas a gente faz um pedido, não dê confecção para as crianças, dê um presente. Nós tivemos em torno de 180 lojas inauguradas com mais de 4000 vagas”, afirmou.

Além disso, o presidente olha para as vendas deste fim de ano com boas expectativas e que devem superar o período de venda dos dois anos anteriores que foram afetados pela pandemia da Covid-19.

“Vamos vender 7% mais que 2019 e 13% mais do que 2020, quando o comércio estava fechado. Então, nós acreditamos que o resultado vai ser muito bom com, praticamente, R$: 160 vai ser o ticket médio”, diz o presidente.

Apesar das dificuldades na economia em escala nacional vinculadas ao cenário internacional como a alta do preço no barril de petróleo, que saltou, no ano passado, de $ 15 para $ 82 o que acabou causando uma série de aumentos nos combustíveis, energia e fretes como também a falta de insumos essenciais, o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas (Fecomércio/AM), Anderson Frota, avalia que o comércio local consegue superar a turbulência econômica

“Até porque, no ano passado, tivemos um período nebuloso e não está mais acontecendo agora. Primeiro, pela vacinação [Covid]. Segundo, porque nós já armazenamos alguma experiência na superação deste obstáculo e terceiro porque o Governo, de forma muito organizada e sábia, proporcionou renda para a população e, com isso, ele é o que mais arrecada e torna favorável ao varejo comercial”, explica Anderson Frota.



Também ressalta que mesmo com todas as dificuldades o comércio continuará a atender a população com o mesmo comprometimento que tem em todos os anos e prevê bons períodos para o setor em 2022.

“Não precisa dizer que o Natal é a data mais importante e as reuniões são comuns nesse período. O certo é que a população está ávida de ser atendida e tendo a mesma alegria do período natalino e, o que é mais importante é a visão otimista de um crescimento entre 8% e 10% sobre o ano passado. Em 2022, apesar das ameaças de variantes [Covid-19], estamos muito otimistas”, avalia.

