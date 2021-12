Novas viaturas entregues reforçam o combate à criminalidade

Governo do Estado reforçou o uso da tecnologia como ferramenta primordial na segurança pública para combater a criminalidade | Foto: Tarcísio Heden / SSP-AM

AMAZONAS - Com as novas 40 viaturas entregues às polícias Civil e Militar do Amazonas e ao Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), na última quarta-feira, o Governo do Estado reforçou o uso da tecnologia como ferramenta primordial na segurança pública para combater a criminalidade. Outros equipamentos foram entregues para a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).



De acordo com o secretário de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), general Carlos Alberto Mansur, os veículos de alta tecnologia e equipamentos fazem parte do programa Amazonas Mais Seguro, coordenado pela própria secretaria, e são investimentos do Governo do Amazonas e Governo Federal.

" São viaturas com tecnologia embarcada, têm câmeras internas, câmeras externas, GPS e rádio. São 40 viaturas que estão sendo entregues para as nossas polícias, Polícia Militar, Civil, Corpo de Bombeiros e a própria secretaria. Tudo isso [entregas] para reforçar os nossos materiais em combate à criminalidade " general Carlos Alberto Mansur, secretário de Segurança Pública do Amazonas

Para o comandante-geral da PMAM, coronel Vinícius Almeida, o uso da tecnologia para combater a criminalidade no Estado é um grande legado do Governo do Amazonas. "Esses equipamentos vão ser de extrema valia no combate à criminalidade. São viaturas com tecnologia embarcada, que permitem fazer a leitura, tanto facial quanto de placas. Esse sistema ainda será integrado ao paredão, estamos trabalhando essa parte tecnológica, mas logo, essas viaturas estarão patrulhando lendo, na frente delas, o carro roubado ou sendo buscados pelo paredão", enfatizou.



Distribuição - Segundo o comandante-geral da PMAM, coronel Vinícius Almeida, há 40 dias, as forças de segurança receberam viaturas do governo. Ele explicou como serão distribuídas as novas entregas de veículos para a corporação. "Iremos implementar boa parte [das viaturas] na região norte da cidade. Na outra entrega, há 40 dias, o governador entregou 50 viaturas novas, sendo que 35 foram para zona leste e 15 foram para zona norte. Agora, complementamos com mais 15 na zona norte, ficando então 35 em duas das maiores zonas e com maior mancha criminal da cidade", explicou.

Equipamentos - As forças de segurança do Estado também receberam 480 coturnos para os servidores, uma embarcação também de alta tecnologia, mais de dois milhões de munições e cinco detectores de metais. "Materiais que vão fazer com que a nossa polícia possa desempenhar, de forma melhorada, as suas funções. Com a entrega de viaturas, munições, vai facilitar o nosso trabalho e fazer com que nossos policiais tenham mais munições para treino", destacou a delegada-geral da Polícia Civil do Amazonas, Emília Ferraz.

Amazonas Mais Seguro - Lançado em julho deste ano, o programa Amazonas Mais Seguro está inserido no Plano Estadual de Segurança Pública e contém várias ações e entregas já realizadas pelo Governo do Amazonas.

*Com informações da assessoria

