Homem é morto a tiros após sair do barbeiro em Manaus

O homem estava cortando o cabelo quando ouviu alguém o chamar do lado de fora do estabelecimento. Ao sair do local, foi surpreendido pelos assassinos que efetuaram os disparos e fugiram | Foto: Em Tempo*

Manaus (AM) - Um homem identificado como Jackson de Moura Fernandes, 27, foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira (24), após cortar o cabelo em uma barbearia na comunidade São Sebastião, no bairro Petrópolis, zona Sul de Manaus.



Segundo os policiais da 3º Companhia Interativa Comunitária de Polícia (Cicom) que atenderam a ocorrência, o homem estava cortando o cabelo quando ouviu alguém o chamar do lado de fora do estabelecimento. Ao sair do local, foi surpreendido pelos assassinos que efetuaram os disparos e fugiram. Ainda segundo os policiais não se sabe se o homem teria passagem pela polícia.

Após os disparos, Jakson caiu sem vida em uma escadaria que fica no beco, familiares da vítima estiveram no local do crime e estavam visivelmente abalados. A perícia, Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e o Instituto Médico Legal (IML), foram acionados para dar início às investigações e remover o corpo.

