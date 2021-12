Carro capota e é "engolido" por vala na zona Sul de Manaus

Populares tentavam retirar veículo do buraco. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um carro, modelo Siena, capotou na rua Magalhães Barata, no bairro São Lázaro, zona Sul de Manaus, na manhã deste sábado (25) e, o mais impressionante é que ele acabou sendo “engolido” por uma vala.

Com um guincho, populares do local lutavam para retirar o veículo de dentro do buraco e ajudar o condutor. Até o momento, não há informações se o motorista ficou ou não ferido.

Acompanhe em vídeo:

