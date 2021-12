Micro-ônibus bate em poste e deixa moradores sem energia na Zona Norte

Outros dois postes acabaram tombando por causa do peso | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Os moradores do bairro Cidade Nova, na zona Norte de Manaus, passaram problemas com o fornecimento de energia elétrica na madrugada deste domingo (26), após um poste na avenida Noel Nutels ter sido atingido por um micro-ônibus e ficar "pendurado" pela fiação da rede elétrica.

De acordo com testemunhas, o motorista conduzia, visivelmente, embriagado, quando perdeu o controle na via e bateu no poste. Com a colisão a base da estrutura ficou rachada.

Outros dois postes acabaram tombando por causa do peso. Em seguida, o condutor do veículo fugiu e ainda não foi identificado.

O abastecimento de energia foi suspenso e os trabalhados para consertar os estragos durou toda a madrugada.

