Temporal com fortes ventos assusta manauaras e causa estragos; vídeo

Manaus (AM) - Um temporal com fortes ventos assustou os manauaras e causou estragos na capital amazonense, na manhã desta segunda-feira (27). A intensa ventania foi registrada em diversos pontos da cidade, causando destelhamento de casas, em algumas zonas, alagações e até falta de energia.



Manaus passou dois dias sem chuva -sábado e domingo - e nesta segunda registrou o forte temporal, que já causou diversos estragos. A forte ventania, que não costuma ser registrada normalmente na capital, assustou pela sua velocidade e por causar diversos estragos.

No bairro da Glória e no Centro, foram registrados diversos destelhamentos. No Porto do Chibatão, alguns containers não aguentaram a velocidade dos ventos e caíram do lote. Além disso, alguns pontos da cidade, como no Adrianópolis ficaram sem energia. Quedas de árvores também foram registradas.

Apesar de ser época do inverno amazônico, nas redes sociais, manauaras compartilharam vídeos do temporal e demonstraram medo com os estragos que a chuva estava causando.

"E esse temporal em Manaus? Ainda está sem energia", disse um internauta.

"Voltamos a programação de dezembro em Manaus, um temporal doido e sem energia para variar", disse outra usuária.

Na última sexta-feira (24), véspera de Natal, também caiu temporal na cidade e deixou casas alagadas. A Defesa Civil informou que está fazendo a contabilidade dos estragos e, depois, irá divulgar.

