Estrutura cai no meio da avenida Grande Circular durante ventania

A queda de estrutura causou transtornos no trânsito do local | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - Devido ao forte temporal que caiu sobre Manaus na manhã desta segunda-feira (27), uma placa de orientação com estrutura metálica caiu no meio da avenida Autaz Mirim, na zona Leste de Manaus. Com isso, a circulação na via ficou parcialmente comprometida.

A estrutura caiu em frente à Empresa Bertolini, no Distrito Industrial, no sentido Porto da Ceasa. As fortes chuvas, por si só, já causam transtornos no trânsito e, com a queda, a situação ficou ainda mais comprometida. Os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram no local para controlar o tráfego na via.

| Autor:

Outros estragos

A forte ventania, que não costuma ser registrada normalmente na capital, assustou pela velocidade e por causa de diversos estragos.

No bairro da Glória e no Centro, foram registrados diversos destelhamentos. No Porto do Chibatão, alguns containers não aguentaram a velocidade dos ventos e caíram do lote. Além disso, alguns pontos da cidade, como em Adrianópolis ficaram sem energia. Quedas de árvores também foram registradas.

Apesar de ser época do inverno amazônico, nas redes sociais, manauaras compartilharam vídeos do temporal e demonstraram medo com os estragos que a chuva estava causando.

"E esse temporal em Manaus? Ainda está sem energia", disse um internauta.

"Voltamos a programação de dezembro em Manaus, um temporal doido e sem energia para variar", disse outra usuária.

Na última sexta-feira (24), véspera de Natal, também caiu um temporal na cidade e deixou casas alagadas.

Leia mais:

Fim de semana do Natal será de chuvas em Manaus

Bolsonaro fala sobre auxílio às áreas atingidas pelas chuvas